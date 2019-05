"Me sentí engañado, ya que no me encontré lo que me dijeron. Y esa es la peor sensación. Hice historia en la Juventus y puede preguntar cómo era Daniel Alves como trabajador. No hay nadie que no esté enamorado de mí. Otra cosa es mi relación con los que me llevaron ahí y lo que me habían dicho. Esa es mi decisión. Respeto mucho a la historia y a la Juventus. Dejé muchos amigos. Si la gente está feliz todo vuelve. Sentí que me fallaron y me fui de Turín".