"Fue muy difícil. No había consuelo. Son cosas que no te vas a olvidar nunca", analizó Horacio Sala y detalló la sensibilidad con la que vivió su peor momento: "Es terrible, es un dolor que no puedo explicar. Él había logrado ser el jugador que siempre quiso ser y lo hubiese sido más, pero Dios se lo llevó".