El arquitecto bangladesí explicó a la agencia AFP que vio el partido de La Liga en el que Messi marcó tres goles y salió ovacionado por la afición rival, pero no vio nada excepcional hasta que un amigo le llamó para señalarle las semejanzas. "Volví a mirarla y me di cuenta de que son muy similares. Era fascinante. Me sorprendió", narró.