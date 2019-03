Una relación que no prosperó desde el primer momento. "Yo llego al FC Barcelona en 2002. De entrada fue raro, a mí me presentaron en la conferencia de prensa con Van Gaal. Termina la conferencia de prensa y el entrenador me dice: 'Tengo que hablar con usted, vamos al vestuario'. Entro y había una mesa enorme llena de videos y me dice: 'Estos videos son todos de usted. Es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota pero cuando no la tiene jugamos con uno menos. Acá tengo un sistema y confío en él. Usted va a jugar de extremo izquierdo'. Yo no contesté nada", recordaba el ex jugador de Boca Juniors.