Pero el conjunto inglés no se queda atrás, ya que Pochettino no podrá contar con la participación de Harry Kane ni Dele Alli, dos de sus mejores cartas en la ofensiva. Pero de todas formas los Spurs buscarán imponer su jerarquía para encaminar a clasificación a los cuartos de final, etapa a la que no llegan desde la temporada 2010-11.