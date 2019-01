Cuando aún era una promesa, pero ya tenía fama y dinero, el arquero que se consagró campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 conoció la noche, pero tuvo la inteligencia para mantenerse al margen de las drogas. "No tomes drogas, no te dejes drogar, no busques otra cosa fuera de ti, son principios que mis padres me pasaron pronto. A los 17 años, cuando puse una tableta en mis labios en la discoteca, sé cómo y por qué dije que no".