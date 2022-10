El Kun Agüero sorprendió a Diego Forlán con un audio en vivo: con qué “lo volvía loco”

* Las anécdotas de Agüero con Forlán en las concentraciones del Atlético Madrid

Sergio Agüero y Diego Forlán fueron compañeros por cuatro temporadas en el Atlético Madrid. Jugaron juntos 158 partidos y conformaron una dupla rioplatense temible en la ofensiva colchonera. Ganaron la Europa League en la temporada 2009/2010 y la Supercopa de Europa en 2010. El uruguayo guarda grandes recuerdos de aquella época y el argentino reveló anécdotas graciosas de las concentraciones.

“Con el Kun fue espectacular porque no era fácil jugar en ese Atlético Madrid. Hoy en día la gente nos reconoce y no dice ‘disfrutamos mucho del Atlético de hoy, pero disfrutábamos mucho de aquél con un 4-3′. Nosotros sufríamos o teníamos algún partido con el Barcelona que íbamos perdiendo 0-2 y terminábamos ganando 4-3. Hay equipos que tienen esa cultura de sufrir y cambiarlo a esto de ahora, algunos hinchas nos dicen que disfrutaban de esa época”, contó Cachavacha en una entrevista con el programa Equipo F (ESPN).

El Kun vio el programa y le mandó dos audios al conductor, Sebastián Vignolo, en los que primero saludó al charrúa. “Escuché ahí para jugar al golf, cuando quiera. Estoy acá en su tierra así que le vamos a meter al golf”, comenzó.

* Forlán recordó los años junto al Kun en el Atlético Madrid

“Un crack Cacha. Lo volvía loco ahí en el Atlético. La pasamos bien y hemos pasado lindos momentos juntos en el Atlético, con muchos goles. No era fácil en ese momento, un Atlético que recién empezaba a construirse con jugadores que tenía en ese momento. Hoy es otra cosa el Atlético Madrid, pero la pasábamos muy bien el Vicente Calderón, que para mí ese estadio es lo más lindo que he jugado con el Atlético y compartiendo ahí con Cachita”, agregó el ex delantero que jugó en el equipo albirrojo entre 2006 y 2011.

Luego, en el segundo audio, Agüero confesó que “otra cosa con lo que lo volvía loco es que me sentaba a comer y no le gustaba que le agarrara el tenedor, el vaso y todas esas cosas (risas)”.

Forlán se sumó a esa historia y contó que “esas son las cosas que cuando vos convivís, yo ordenaba mis zapatos y los tenía que tener ordenados y el Kun para eso era molesto. Y si pasaba alguien y ya los desordenaba, le decía al utilero. Por eso en los vestuarios buscaba las puntas y no quería que me molesten en el medio”.

Agüero celebra con Forlán uno de los tantos goles que anotaron en el Atlético Madrid (EFE/Emilio Naranjo)

Ambos se llevaron muy bien y esa buena relación contribuyó para poder remontar partidos en situaciones complejas, como relató Forlán: “Hubo una en un gol contra el Espanyol que fue graciosa. Íbamos perdiendo. Nos expulsaron a Perea y nosotros necesitamos clasificar a la Champions. Yo venía con una racha en la que el arco se me achicó. El estadio se nos vino abajo porque no estábamos clasificando. Yo ya había hecho varios goles desde afuera y viene el Kun y me dice, ‘Cacha, ¿por qué no metés uno de esos pelotazos tuyos? La metés en el ángulo y empezamos a romper este partido’. Dicho y hecho, me queda una, giro, la acomodo, y de 35 metros me llené el pie con zurda y dije ‘a este le rompo el arco’. Dicho y hecho, 2-1. Después el Kun hizo el 2-2. Yo hago el 3-2 y ganamos el partido con uno menos”.

Agüero y Forlán también coincidieron en que ambos debutaron en Primera en Independiente. El uruguayo estuvo entre 1998 y 2001. Dos años más tarde se estrenó el Kun, que sigue manteniendo el récord de precocidad en jugar en la élite de Argentina. Cachavacha guarda un gran recuerdo de su paso por el Rojo y reveló que “hubo otros equipos grandes de Argentina que me vinieron a buscar y dije que no por Independiente. Cada vez que llegaba una propuesta de inmediato le decía a mi representante que no siguiera adelante”.

Forlán se retiró luego de 20 años de carrera, más de 200 goles, y 10 clubes, entre ellos el Manchester United, Villarreal, Inter de Milan, Inter de Porto Alegre y Peñarol. Sus últimos tramos fueron en ligas no tradicionales como en Japón (Cerezo Osaka), la India (Mumbai City FC) y Hong-Kong (Kitchee SC). Con su selección alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue campeón en la Copa América de 2011 disputada en la Argentina.

SEGUIR LEYENDO