La salvada sobre la línea que impidió el gol de Julián Álvarez en el triunfo del Manchester City: qué dijo Guardiola

*La oportunidad de gol de Julián Álvarez ante Sevilla

Manchester City tuvo un debut soñado en la Champions League. Fue 4-0 de visitante ante Sevilla con dos tantos de Erling Haaland, a esta altura de la temporada el mejor futbolista del plantel, otro de Phil Foden y uno de Ruben Días. El argentino Julián Álvarez ingresó sobre el cierre del duelo y tuvo una clara oportunidad de gol.

El ex River Plate ingresó en reemplazo del artillero noruego cuando restaban 20 minutos para el cierre y el marcador estaba aún 3-0. En tiempo adicionado, el cuadro inglés tuvo en un tiro de esquina la oportunidad de ampliar la ventaja cuando el suizo Manuel Akanji le ganó una pelota al arquero Bono sobre la línea de fondo y buscó rápido atrás a La Araña. El delantero de 22 años pateó de derecha, cruzado, pero su remate bajo fue despejado en la línea por el español José Ángel Carmona.

De esta forma, Álvarez no pudo festejar su primer gol en la Champions League, aunque esto no parece haber preocupado a su entrenador, Pep Guardiola. “Él tiene que seguir como es, la ocasión la ha tenido. Todos hablamos de Erling (Haaland), pero no puedes imaginar lo satisfechos que estamos con Julián”, declaró en diálogo con ESPN al término del duelo.

Erling Haaland marcó dos goles y volvió a ser la figura de Manchester City (Reuters)

Desde su llegada al equipo, el artillero lleva tres goles oficiales. Uno de ellos lo marcó en la final de la Community Shield, en la caída de su equipo contra Liverpool, y luego otros dos frente al Nottingham Forest en la fecha 5 de la Premier League. También festejó en un amistoso ante el Barcelona disputado en el Camp Nou.

En comparación con Haaland, el argentino sale derrotado ya que el ex Borussia Dortmund ya ha anotado 12 goles en ocho encuentros, pero lo cierto es que ha jugado más minutos. Pero, Álvarez se ha ganado un lugar en la consideración del entrenador y de sus compañeros porque el propio futbolista nórdico aseguró hace algunos días que “Julián se parece al Kun Agüero” y que disfruta de jugar a su lado.

Incluso, el propio Guardiola ya ha manifestado sus elogios hacia Álvarez en más de una ocasión al recalcar su buena predisposición ante cada indicación. “Yo tengo la impresión de que si Erling (Haaland) no estuviera, Julián (Álvarez) sería probablemente la primera opción con muchos minutos y lo aceptaría bien”, declaró antes de este duelo contra Sevilla.

El próximo compromiso del Manchester City será nada menos que ante Tottenham en la Premier League y la semana próxima recibirá al Borussia Dortmund por la segunda fecha de la Champions League. Poco queda para la disputa del clásico ante el United, estipulado para el 2 de octubre, cuando se reanude la actividad luego de la doble fecha FIFA en la que la Argentina enfrentará a Jamaica y a Honduras en Estados Unidos.

