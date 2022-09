Otro extraordinario elogio de Guardiola a Julián Álvarez, con un guiño al River Plate de Marcelo Gallardo

El entrenador del Manchester City habló maravillas del ex delantero de River Plate

“Yo tengo la impresión de que si Erling (Haaland) no estuviera, Julián (Álvarez) sería probablemente la primera opción con muchos minutos y lo aceptaría bien”.

Josep Guardiola volvió a elogiar de gran manera a Julián Álvarez, una de las contrataciones del último mercado de pases euorpeo. En la antesala del duelo que el Manchester City tendrá ante el Sevilla este martes, que marcará el debut en la presente edición de la Champions League, el DT español habló maravillas del ex delantero de River Plate.

“Creo que estos jugadores que vienen de un equipo como River Plate, donde te dan la obligación de ganar, ganar, ganar y ganar, ahí vienen bien educados de lo que es la presión. Aquí hay presión pero no sé si hay más en el Manchester que en Argentina. No he estado en Buenos Aires, no sé lo que es Boca o River, pero intuyo que ahí tiene. Lo importante que lo lleva bien”.

Pep continuó describiendo las condiciones del cordobés de 22 años y no se guardió ningún elogio. “Normalmente juego con un delantero y a veces les cuesta entrar, porque Erling (Haaland) ahora está muy fuerte, pero como el día del Crystal Palace hay muchos días que juego con dos delanteros y es un jugador que estamos todos muy sorprendidos por su nivel y sus entrenamientos y en lo poco que ha jugado, tanto en la pretemporada como el otro día contra el Nottingham Forest”.

Y cerró: “Es un jugador muy especial. Todo el mundo habla de Erling Haaland y lo entiendo perfectamente, pero el City ha fichado un jugador con Julián para muchos años de un nivel extraordinario”.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Crystal Palace - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 27, 2022 Manchester City's Ilkay Gundogan and Julian Alvarez alongside manager Pep Guardiola as they prepare to come on as substitutes REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Días atrás, a raíz de los dos goles de Julián Álvarez al Nottingham Forest, Guardiola había dicho: “Julián anotó uno con la derecha y otro con la izquierda, ambos remates increíbles. La ética de trabajo es muy buena”.

Esta frase se sumó a la que brindó en la conferencia de prensa posterior a esa goleada por 6-0. “Tengo la sensación de que no hay nadie en el vestuario que no esté contento por sus dos goles. Se destaca Erling, pero desde el primer día hemos visto a Julián en el vestuario y entrenando y tenemos una opinión increíble”. E hizo una revelación: “Nuestro cazatalentos en Sudamérica me dijo durante un año y medio: ‘¡Este chico es especial!’”.

Los fanáticos de Julián Álvarez podrán verlo en vivo este martes cuando el Manchester City debute por el Grupo G de la Liga de Campeones ante el Sevilla. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuan, desde las 16 horas (hora de Argentina), con arbitraje de Davide Massa y televisación de Fox Sports 2. El argentino fue convocado y podría comenzar desde el banco de los suplentes. Borussia Dortmund y el Copenhague de Dinamarca son los otros dos elencos que integran la zona.

