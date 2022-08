El mural en honor a Julián Álvarez después del pelotazo en el rostro al “defensor más odiado de la Premier League”

El cántico de los hinchas del City para Zouma después del pelotazo de Álvarez

El ingreso de Julián Álvarez en lugar de Erling Haaland en el debut positivo del Manchester City por la Premier League tuvo un inesperado revuelo. En la única jugada de frente al arco que tuvo la Araña frente al West Ham, su potente remate impactó en la cara de Kurt Zouma que dejó en el suelo al zaguero. Sin embargo, hinchas de todos los clubes de Inglaterra le guardan rencor al francés por un polémico antecedente que ocurrió en febrero de este año.

La ira contra el defensor central nació cuando aparecieron imágenes de él en su hogar pegándole una brutal patada y abofeteando a su gato. Luego de presentarse contra la justicia, un tribunal de Londres lo condenó este miércoles a 180 horas de servicios comunitarios tras declararse culpable de maltratar a su mascota. Sin embargo, el castigo y el pedido de perdón no fueron suficiente para alivianar el tema y en cada estadio que pise Zouma le recuerdan el penoso episodio.

El pelotazo de Álvarez revivió el tópico y la primera reacción fue de parte de los simpatizantes del Manchester City que se encontraban en el estadio del West Ham. “¡Así se sintió tu gato!”, corearon los fanáticos mientras el francés era atendido en el suelo. Las redes sociales también hicieron eco de manera inmediana y este lunes apareció otro tipo de homenaje para el nacido en Calchín: un humilde mural en la capital inglesa con su figura y varios gatos agradeciendo su accionar en la fecha 1 de la Premier League. Sin saberlo, Julián se ganó el corazón de miles de personas de manera accidental.

El mural en homenaje del pelotazo de Álvarez a Zouma (Foto: @ourashley)

“Un poco de pintura, un poco de pegamento, un poco de prisa, pero ENORME gracias a Álvarez de parte de todos los gatos de este mundo. Podría ver ese golpe una y otra vez y... otra vez”, redactó Nathan Bush, autor de la obra, en el momento de la presentación.

Vale recordar que los dos gatos de Kurt fueron puestos bajo el cuidado de la organización de defensa del bienestar animal Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que lanzó una denuncia para que el futbolsita y su hermano Yoan Zouma fueran procesados. El West Ham no suspendió al jugador e incluso lo hizo jugar en un partido la noche en que se destapó el caso, pero luego recibió una multa económica de poco más de USD 300.000. Además, el fabricante de ropa deportiva Adidas rompió su contrato de patrocinio con él.

* El momento del pelotazo de Álvarez a Zouma

No obstante, ese no fue el único castigo que le puso la justicia británica a Zouma: también le prohibieron al jugador galo poseer un gato durante un período de cinco años. La jueza Susan Holdham, quien calificó sus acciones de “vergonzosas y reprobables”, decidió no permitirle tener nuevamente mascota.

