Qué dijo Eduardo Domínguez sobre el llamado de Gallardo a Aliendro: el jugador apuntado por Independiente se iría a River Plate

Una de las grandes novelas del mercado de pases actual es sin dudas el futuro de Rodrigo Aliendro, el futbolista de Colón de Santa Fe que quedará con el pase en su poder a fin de ese mes. Que lo tenía cerrado Independiente, que Vélez Sarsfield se interesó, que Boca Juniors lo llevaría ya que tiene el mismo representante que Juan Román Riquelme y el último capítulo, que Marcelo Gallardo se comunicó con el volante de 31 años y lo terminó convenciendo para sumarlo a River Plate.

Sobre estos rumores y trascendidos, Eduardo Domínguez se refirió en la conferencia de prensa luego del gran triunfo de Independiente ante Estudiantes de la Plata en Avellaneda. “El cuadro real no lo sé. Hace dos días que estoy encerrado pensando en este partido y sabíamos las dificultades que nos íbamos a encontrar y también las necesidades que teníamos nosotros como equipo en sacar inmediamante lo que nos pasó con Argentinos y ante nuestra gente. Mostrarles lo que le queremos mostrar a la gente. Obviamente, los últimos minutos se han sufrido pero como generalmente van a buscar esos últimos minutos, no se ha sufrido, eso es importante. Así que el cuadro de situación lo desconozco”, comenzó el Barca, a modo de análisis del presente de su equipo.

Sin embargo, no quiso esquivar la respuesta y sobre el trascendido del supuesto interés de River Plate, agregó demanera tajante: “Obviamente es un gran jugador, entonces no me llamaría la atención si el entrenador de River se fijaría en él, como el entrenador de Boca, que no sé si es del gusto de él. No me voy a meter y pensar en si lo llamó o el otro entrenador... No, nosotros tenemos que trabajar por y para Independiente. Por nuestra creencia y que los demás trabajen para sus clubes. No me voy a poner a investigar si realmente lo llamó o no y si hablaría con Rodrigo, no le voy a preguntar ‘¿te llamó?’. Yo qué sé, es tema de él y de los otros clubes”.

“Nosotros nos tenemos que preocupar, priorizar, focalizar y mejorar por todo este tema. porque si seguimos de la misma forma, estamos parados en el mismo lugar y eso quiere decir que no estamos avanzando, y nosotros debemos avanzar”, recalcó el técnico del Rojo, quien a su vez aclaró que Aliendro, a quien dirigió en Colón de Santa Fe, nunca le aseguró que vaya a sumarse a su club. “La decisión la toma el jugador. Él en ningún momento me dio la palabra, pero le entusiasma y gusta nuestro proyecto. Queda libre de Colón, quiere cambiar y queremos contar con él. Nosotros podemos hacer hasta cierto punto. Él tiene que estar tranquilo para decidir. No me interesa o importa si River llamó a Aliendro. Cada uno labura para su club”.

Retomando el partido ante Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez destacó: “No somos lo que mostramos en cancha de Argentinos. Hoy nos gustó cómo jugamos. Arrancamos mejor en el segundo tiempo y golpeamos en los momentos justos. Pudimos controlar a un rival muy difícil. Aprovechamos el momento, de eso se trata”. Además, sobre el debut de Iván Marcone, quien ingresó a quince minutos del final, dijo que “se lo ve con muchas ganas”.

Por su parte, el propio ex jugador de Lanús, Boca Juniors y Elche de España, confesó: “Cumplí mi sueño de toda la vida”. El volante debutó en el qeuipo del que es fanático. “Soy hincha casi desde antes de tener uso de razón, y por eso este es un sueño cumplido.” ste es un sueño de vida cumplido. Cuando llegó el momento de entrar sentí muchas cosas, pero la sensación de jugar con esta camiseta no tiene precio”, destacó, emocionado, en diálogo con TNT Sports.

“El técnico Eduardo Domínguez me pidió que colaborara en la recuperación para sostener los embates de Estudiantes, que se venía con todo, y por suerte se dio todo completo porque nos llevamos tres puntos muy necesarios”, apuntó tras el 2-1 sobre el Pincha. Mientras que la figura de la cancha, Leandro Fernández resaltó que se siente “cada vez mejor y con un rendimiento que va en alza. Por eso convertir el segundo gol de penal da más confianza todavía”.

”Era muy necesaria esta victoria, pero este equipo está para ir paso a paso y para seguir en alza necesitamos refuerzos, porque ahora tenemos que jugar el jueves en Jujuy contra Atlético Tucumán por Copa Argentina y ese es un torneo muy importante para meterse en la Libertadores. Hacen falta para eso dos jugadores por puesto”, remarcó, lanzando así un fuerte mensaje en el final de la charla.

SEGUIR LEYENDO: