Revelaron los trucos de Piqué para serle infiel a Shakira sin ser descubierto: puertas laterales, salones exclusivos, taxis y reuniones “sin teléfonos”

Piqué y Shakira, en épocas felices: tienen dos hijos, Milan y Sasha

La separación de Gerard Piqué y Shakira tras 12 años de relación sigue generando ruido. Es que minuto a minuto aflora la información de los detalles de la ruptura y del contexto en el que se dio, además de las consecuencias que el impacto mediático le está generando al propio marcador central del Barcelona.

Esta vez, el programa español Socialité describió los “trucos” a los que apelaba el defensor de 35 años para llevar adelante sus salidas clandestinas sin ser descubierto por los paparazzis. En dicha emisión, aseguraron que el reducto preferido por el futbolista es un bar llamado La Traviesa. Allí, siempre según el show, trabajaría su amante. Uno de los acompañantes en sus excursiones sería Riqui Puig, compañero suyo en el plantel culé.

Pero como podía ser advertida su presencia en el punto de encuentro, apelaba a algunos ardides para distraer a los ojos indiscretos. Por ejemplo, arribaba en taxi, nunca en alguno de sus automóviles. Ingresaba por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada. Y la dama en cuestión lo hacía por el acceso principal.

Pero además, en el interior, Piqué disponía de un salón “reservado”, rodeado de cortinas rojas, al que sólo él definía quién entraba y quién no. Se trataría de una modalidad que Gerard empleaba con antelación. La influencer Luciana Guschmer planteó que el zaguero solía participar en fiestas con modelos junto a otros futbolistas, también con acceso restringido. Y en las mismas había una regla irrompible: no podía haber teléfonos móviles.

Toda la estrategia habría quedado al descubierto después de que la cantante contratara a un detective, que le habría proporcionado pruebas de la infidelidad. Las revelaciones llegan cuando Piqué continúa en el ojo de la tormenta. Es que, una vez confirmada la separación a través de un comunicado por parte del entorno de la artista, arrecian las versiones de las “noches largas” del defensor.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver... Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, aseguró el paparazzi Jordi Martín en el mismo programa.

“Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, continuó el fotógrafo. “Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, agregó.

Piqué tiene uno de los contratos más altos del Barcelona. En consecuencia, volvería a aceptar una rebaja para permanecer en el plantel (EFE/ Alejandro García)

Tamaño combo, sumado a las lesiones que le quitaron protagonismo la temporada pasada, generaron que en Barcelona le advirtieran que ya no era prioridad. Primero, en una reunión con el entrenador (y ex compañero suyo) Xavi Hernández, quien lo avisó que ya no era “intocable, además de interiorizarse en la situación personal del zaguero y en cómo impactó la separación en su ánimo y motivación, porque sólo le podía ser útil al equipo “al 100%”. Y le habría advertido que para ello su vida extradeportiva debía ser “ordenada”.

Además, el periodista Xavier Valls contó que Piqué también mantuvo un cara a cara con Joan Laporta, presidente de la institución, quien le habría informado que ficharía un central de primer nivel. El arribo de Andreas Christensen, del Chelsea, parece cercano. Pero además suenan Jules Koundé (Sevilla) y Kalidou Koulibaly, del Napoli. “Seré titular. Si tienes narices, trae al mejor central del mundo, que vendrá para ser suplente”, habría desafiado Piqué al directivo.

No obstante, a pesar de los nubarrones que amenazan su trayectoria, continúan las versiones e imágenes de sus correrías nocturnas. En las últimas horas lo captaron en una fiesta en Estocolmo, adonde viajó por cuestiones relacionadas con su trabajo en su empresa, Kosmos. Y allí, rodeado de otras celebridades como Naomi Campbell y Edward Norton, se lo vio muy cerca de una mujer rubia, a la que enseguida comenzaron a vincularlo. En consecuencia su perfil mediático no para de alimentarse...

SEGUIR LEYENDO: