Crítica por la demora del VAR y pedido de cautela por el mal presente de River Plate: 5 frases de Gallardo tras la derrota ante Colón

River Plate cayó con Colón en Santa Fe y continúa sin poder sumar de a tres en la Liga Profesional. “Justificar una derrota nunca es fácil. Los buenos momentos nuestros fueron pasajes que no pudimos plasmar en gol. Así es más difícil porque si pudiéramos aprovechar esos momentos en gol todo sería más fácil y no lo pudimos aprovechar en este comienzo del campeonato”, afirmó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

Más allá de la derrota y de los cuatro encuentros por el torneo local que lleva sin poder ganar (tres en el campeonato actual), el Muñeco pidió cautela. “El gol de ellos nos golpeó más y estamos en una racha adversa. No es para alarmarse y hay que saber atravesarlas sin tener que generar una frustración o algo negativo que haga todo más difícil salir. No hay que olvidar que antes de este inicio terminamos nuestra participación en la Copa Libertadores con muchos goles”.

Una de las acciones más discutidas se dio en el gol del Sabalero. Si bien en un comienzo pareció que Wanchope Ábila estaba en posición adelantada, el VAR terminó por convalidarlo tras una revisión que duró varios minutos. “Es muy fina (la jugada)”, reconoció.

Y agregó: “A mí lo que me pasa es que a veces se demora demasiado revisar esa línea. Si el uso de la tecnología es para trazar una línea y se demora demasiado no me gusta. Lo había felicitado a Loustau que en el primer tiempo hizo fluir el juego y lo hizo rápido. Respecto del gol se trazó una línea y fue muy fina”, criticó el DT.

En lo que respecta al juego de River Plate, agregó: “Hay que saber diferenciar a veces el estado emocional en los momentos favorables. Esos buenos momentos no los sabemos aprovechar. Nos faltó tomar mejores decisiones a la hora de terminar las jugadas y ahí se marca la diferencia. Nos está faltando confirmar los buenos momentos nuestros”.

