La furia de Sandez contra Cóccaro, autor del gol del triunfo de Huracán ante Boca: “No voy a dejar que venda humo de esa manera”

El momento en el que Cóccaro se anticipa a Sandez, impacta de cabeza y anota el gol de Huracán para el triunfo 1-0 ante Boca en la Bombonera (Télam)

Matías Cóccaro fue el héroe en el histórico triunfo de Huracán ante Boca Juniors en la Bombonera. El delantero uruguayo convirtió de cabeza el único tanto del Globo, que se llevó más que tres puntos del mítico escenario.

Por supuesto, todos los medios nacionales fueron en búsqueda del Zorrito, quien no hizo la tradicional “Z”. Luego del encuentro, El Zorro explicó los motivos. “Porque tenía amarilla y nunca sabés qué puede pasar, es algo que traigo conmigo y Boca es un club que yo respeto mucho. Es el club en el que jugaba Manteca y me marcó la infancia, y es un club que en cierta manera le tengo mucho cariño”, dijo en diálogo con ESPN.

Luego aclaró: “Fueron porque siempre me sentí muy identificado (con Boca). Jugaron muchos uruguayos que marcaron mi manera de jugar, el Tanque (Silva), Manteca (Martínez), son ídolos para mí, y haber pisado acá, yo tengo respeto hacia ellos”.

Sin embargo, no fue esta declaración lo que generó polémica y una fuerte respuesta de Agustín Sandez, el defensor xeneize que perdió la marca en el cabezazo goleador. En diálogo con el mismo medio, Cóccaro contó cuál fue el diálogo segundos previos al tanto de la victoria que provocó la furia del defensor.

“Me puse a hablar con el lateral, a decirle que marcaba bien, que trabajaba muy bien la pelota quieta, que me había ganado todo el partido, y cuando me felicitó, yo ya me le fui. Y bueno cuando me fue a marcar, ya había cabeceado. Un poco de mufa, nada más”, reveló el uruguayo de 24 años. Sobre si Sandez le dijo algo en ese momento, contestó: “No, no, nada. Me dijo: ‘muchas gracias, muchas gracias’”.

El mensaje de Sandez contra Cóccaro en Instagram

Agustín Sandez dejó correr las horas y por la tarde de este lunes le contestó de manera contundente. “Increíble como necesitás de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo QUE SABÉS QUE NO FUE ASÍ, solo para figurar. Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera. Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha”, arremetió el lateral de 21 años.

Con su triunfo Huracán quedó tercero en la Zona 2 y por ahora es uno de los cuatro que estaría clasificando a la instancia de playoffs. La fase regular consta de 14 fechas y luego comenzará la instancia final con eliminación directa entre los ocho mejores equipos. El Globo se ilusiona con ser uno de ellos. Cóccaro llegó a Huracán en julio de 2021 y tiene contrato hasta junio de 2022. Su pase pertenece a Montevideo City Torque, donde no era titular. Como explicó luego del partido con triunfo (2-0) ante Vélez Sarsfield, en el que marcó el segundo tanto, “quise salir de mi zona de confort y ser titular”.

Matías Cóccaro elogió a Diego Maradona. Dijo que no tiene comparación y que Messi está detrás suyo.

Además, reveló su fanatismo por Diego Armando Maradona. “Y el Diez jugó ahí (Boca Juniors) y el Diez es el Diez (se golpeó el pecho). El mejor de la historia es Maradona, no hay otro, ¿a quién van a inventar? Es una locura. El que no es hincha de Maradona no es hincha del fútbol. Si hoy se respetan los derechos al futbolista es gracias a Maradona. Messi, después de Maradona, está él y dos o tres más. Pero Maradona no se compara con nada, ¡eh! Por favor no lo comparen a Maradona con alguien porque me va a dar algo en la cabeza”.

