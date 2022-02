Francescoli reveló cuándo pensó que Gallardo se iba de River Plate y comparó a Esequiel Barco con un ídolo del club

Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, entrenador y manager de River plate (Télam)

Enzo Francescoli participó como invitado de EquipoF de ESPN y se refirió a varios temas importantes relacionados a River Plate. El manager e ídolo del Millonario reveló cuándo pensó que Marcelo Gallardo dejaría de ser entrenador del club. “Con Gallardo tenemos las mismas ideas. Este año es el que pensé que se iba, lo veía con ganas de pensar, de rever todo. Lo vi con una sensación de que podía dejar”, reconoció el uruguayo. Además, sobre el trato a diario afirmó: “Nunca discutí con Gallardo. Jamás traería un jugador si sé que no le gusta al técnico, si no lo va a poner”.

Y agregó: “De Marcelo me sorprendieron las charlas informales con él, una en un avión y otra en su casa La Lucila, por su convicción. Lo demostró con creces y me sorprendió hasta a mí. Ser técnico es muy injusto, tenés que tomar decisiones dolorosas. Él lo hace con una frialdad increíble. Yo lo conocía, tiene personalidad, es inteligente. Cuenta con la capacidad de pensar mucho. Le preguntás algo y se toma su tiempo”.

En otro orden, comparó a Esequiel Barco, uno de los refuerzos del equipo procedente del Atlanta United de la MLS de Los Estados Unidos, con el Burrito Ortega. “Me hace acordar a Ariel en la electricidad en los movimientos, en la frenada y el arranque en el mismo momento. Es un tipo de jugador que necesitábamos mucho. En el mano a mano desequilibra mucho. Genera mucho movimiento en la defensa cuando son cerradas, con un buen dribling muy cortito”, describió.

Otras frases destacadas de Francescoli:

“Todavía no empezamos las tratativas con Castellanos, depende de cómo sean las negociaciones. Necesitamos ver bien, si no liberamos cupos no podemos traer a nadie. Dependemos de lo que se determine con Carrascal, quien no pudo tener el juego que puede tener, quizá por juventud, algunos tardan más en madurar”.

“La convicción de Marcelo y de todos es a seguir, a no quedarse. Por eso intentamos un mercado importante y hay que ir por más”.

“Angileri por el momento no juega más en River. No podés estar pendiente si querés lo deportivo en dejar lo otro de lado, y se nos han dido muchos jugadores por ese tema. Dadas las condiciones del fútbol argentino, lamentablemente en algunos casos no hay otra manera de tratar de negociar. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto con Angileri como con Benjamín Rollheiser teníamos acordado el contrato con ellos”.

“Julián Álvarez es muy profesional, un chico muy tranquilo. Está yendo a uno de los mejorqes equipos del mundo (Manchester City) y es como que no pasó nada en su vida. No cambió nada su manera de ser, no creo que tenga ningún problema por haber sido vendido”.

“Muchos lo querían y pocos podían (por Julián Álvarez). Hasta que apareció un poderoso que todo lo pueden. Cuando aparece una situación así es el momento, un equipo que juega parecido a lo que estás acostumbrado, con un técnico que te va a generar un montón de cosas”.

“Es un orgullo que Guardiola hable de River. River y el City son de los que mejores juegan”.

“El trato con Gallardo es muy fácil para mí. Antes que ser director deportivo y él entrenador éramos amigos y vivimos un montón de cosas como jugador y en un grupo durante muchos años. Voy a Ezeiza y a veces casi ni hablo con Marcelo, sino con otros colaboradores. Hay veces que sí, un par de horas charlamos. Es mucho más simple que lo que todos creen. Las charlas son muy fluidas, por eso estoy en un lugar muy cómodo”.

“El jugador que más me sorprendió desde el primer día y me sigue sorprendiendo es Casco. La versatilidad y técnica que tiene es increíble. Juega bien por los dos lados, tiene una técnica increíble, y para su físico es buen defensor”.

“Después de las pretemporadas nos cuesta el arranque. Unión nos ganó muy bien. Podríamos haber estado en desventaja antes. El golpe con la realidad es que te van a jugar todos los equipos así. Debemos tener en cuenta que somos el último campeón y hay que arremangarse”.

“Siempre extraño la época de jugador. Si bien estoy bien acá y lo mismo con la empresa junto con amigos de fútbol y el canal de TV, que no me puedo quejar, nunca encontré algo que me diera la satisfacción de salir a la cancha y expresar algo con la pelota”.

SEGUIR LEYENDO: