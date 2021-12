Las cuatro chances claras de gol que fabricó Messi y no pudo convertir en el empate del PSG ante Lorient

París Saint-Germain salvó un empate sobre la hora gracias al tanto de Mauro Icardi en la última jugada del encuentro como visitante ante Lorient, por la fecha 19 de la Ligue 1 de Francia. PSG no tuvo un buen desempeño ante un equipo que marcha penúltimo en la tabla y que ocupa puestos de descenso. Además, terminó con diez por la expulsión del español Sergio Ramos, quien había ingresado en el inicio del complemento, tras dos tarjetas amarillas casi consecutivas en los minutos 81 y 85.

Thomas Monconduit anotó a los 40 del primer tiempo para Lorient, mientras que Mauro Icardi niveló a los 91 minutos para el conjunto de Mauricio Pochettino que no contó con una de sus grandes figuras, Kylian Mbappé, por estar sancionado. Tampoco con Neymar, quien se recupera de una lesión.

El entrenador argentino sí alistó a sus compatriotas Lionel Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi y contó con seis situaciones claras para marcar. La poca puntería, con el palo que le negó el gol a La Pulga, más las estupendas reacciones del arquero local Paul Nardi y el yerro del Fideo que se volvió viral, impidieron que PSG se vaya con los tres puntos. Pese a ello, el equipo manda en la Ligue 1 con 46 puntos, 13 más que el Niza y el Olympique de Marsella (ambos con 33), sus máximos perseguidores.

Aunque no pudo marcar, Lionel Messi fue el mejor jugador del elenco parisino. La Pulga estuvo muy activo desde un primer momento y se paró sobre la derecha del ataque del PSG. Tras un primer tiempo muy flojo de todo el equipo, el rosarino se corrió por momentos como enganche para recibir la pelota en los momentos que más lo necesitaban.

Sus cualidades no faltaron: velocidad, gambeta y pase preciso para intentar con los cambios de frente “abrir” una defensa que se replegó con 10 jugadores casi en su área. Messi mostró muy buenas sociedades con Di María y asistió al Fideo en una jugada increíble que dilapidó el ex Real Madrid. La Pulga también probó desde media distancia y la primera acción clara fue a los 25, tras un remate de volea que terminó con la pelota pegando en el palo.

Messi siguió intentando, pidió la pelota, se adueñó del equipo que en todo momento lo buscó y recibió varias infracciones “tácticas”. A los 10 del complemento, en un contragolpe del PSG que se inició con un pelotazo en profundidad de Sergio Ramos, Leo en posición de extremo derecho bajó la pelota con la zurda, se la llevó con la rodilla y a pura velocidad se metió hacia el área dejando atrás al defensor Moritz Jenz.

PSG empató con Lorient por la fecha 19 de la Ligue 1 (REUTERS/Stephane Mahe)

Una vez dentro de la misma, La Pulga habilitó a Di María quien llegaba también a toda velocidad por el centro. Aunque se encontraba solo y con el arco de frente casi en el área chica, Fideo impactó muy de abajo la pelota que venía en el aire y la mandó por encima del travesaño. Sus gestos lo decían todo. Fue una jugada muy clara que desperdició el equipo.

Messi también mostró destellos de su mejor versón cuando hizo una triple gambeta, aunque tampoco oculto su enfado cuando no le dieron una pelota. A los 73′, enganchó dos veces para su zurda y remató desde atrás de la medialuna. La pelota salió apenas desviada. Seis minutos después, lo dejaron mano a mano y tras un remate forzado de La Pulga, el arquero Paul Nardi tapó con los pies al córner. Luego de ese tiro de esquina, la pelota le quedó a Messi quien abrió su empeine zurdo y tiró a colocar, para una nueva estupenda respuesta del guardameta del Lorient.

Al parecer, no era la noche de Lionel Messi que aunque no pudo marcar, sus calambres del final no hicieron más que mostrar el gran sacrificio que hizo. La Pulga una vez más terminó siendo el mejor futbolista de su equipo, que no levanta cabeza desde el rendimiento y suma más dudas entre los aficionados.

