Robert Lewandoswki explicó cuál es la gran diferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Lewandowski fue elegido por Bild como la Estrella del año (Reuters)

Robert Lewandowski es uno de los mejores futbolistas de la actualidad pero aún no ha podido conquistar el Balón de Oro. Este año, el polaco estuvo cerca una vez más, pero tuvo que conformarse con un segundo puesto por detrás de Lionel Messi, quien cosechó su séptimo galardón. Esta semana, pudo al menos festejar el reconocimiento que le hizo el diario Bild al elegirlo como la Estrella de 2021 por su gran desempeño en el terreno de juego.

La encargada de darle el premio fue Uschi Müller, viuda de Gerd Müller, el mítico artillero alemán que murió en agosto y cuyo récord de goles fue superado esta temporada por el el delantero del Bayern Múnich. “Ha tenido una temporada tan grandiosa. Gerd le habría dicho: ‘¡Bien hecho, muchacho!’ Definitivamente le habría dado a Robert el Balón de Oro. De todos modos, nunca conoció nada parecido a la envidia“, le dijo la mujer durante la ceremonia.

Por su parte, Lewandowski se emocionó y en declaraciones publicadas por el diario Bild, se mostró feliz de recibir ese reconocimiento: “En primer lugar, me gustaría agradecer a Uschi Müller sus lindas palabras. Y también por el premio, que es un gran honor para mí. No lo habría ganado sin mis colegas. Lo veo como un premio para todo el equipo, para todo el Bayern. Soy un tipo de jugador diferente al de Gerd Müller. Gerd era mucho más musculoso en las piernas. Mi estilo de juego, los movimientos y las trayectorias, son diferentes. Pero los dos sabemos que el balón debe estar del otro lado de la línea de meta. No importa cómo. Un gol es un gol”.

En una entrevista realizada por ese medio, el polaco de 33 años fue consultado sobre su frustración al no haber podido quedarse con el Balón de Oro entregado por la revista France Football: “Se trata de pequeños detalles, todo tiene que estar en su lugar. Lo que puedo garantizar es que seguiré haciendo mi trabajo y aportando mis mejores actuaciones”.

Robert Lewandowski, del Bayern de Múnich, con el trofeo de mejor delantero del año en la ceremonia del Balón de Oro (Reuters)

En aquella oportunidad, tras haber sido premiado, Messi había felicitado a Lewa durante su discurso e incluso había asegurado que merecía recibir el trofeo al menos una vez. Después de oír esas palabras, el artillero del fútbol alemán tuvo dichos polémicos: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”. Ahora, aprovechó para rectificarse: “Las palabras de Leo me conmovieron mucho. No fueron palabras vacías, fue un buen momento en mi carrera”.

Incluso, contó que pudo dialogar un rato con el astro argentino: “Solo hablé unas pocas palabras con Leo porque mi español no es muy bueno. Hablé con Kylian (Mbappé) en inglés, luego él tradujo para Leo”.

Al ser consultado sobre si La Pulga puede ser considerado como el mejor de todos los tiempos, no quiso ser tajante, aunque sí marcó una diferencia con Cristiano: “Desde que me convertí en profesional, Messi y Ronaldo han estado por encima de todos los demás. Siempre ha sido un duelo entre ellos. Se trata de qué tipo de jugador prefieres. La respuesta a la pregunta es difícil. Respeto el arduo trabajo de Cristiano Ronaldo. Para Messi todo parece fácil. Creo que Cristiano tuvo que trabajar más duro para triunfar”.

El ex hombre del Borussia Dortmund tampoco se animó a nombrar a los tres mejores delanteros de todos los tiempos: “¿Incluimos a Messi y Ronaldo? No son delanteros clásicos. Benzema lleva muchos años convenciendo, o (Mohamed) Salah, (Sergio) Agüero, (Harry) Kane. Ahí está Henry, el brasileño Ronaldo, ya hemos hablado de Gerd Müller. Espero ser mencionado en esta categoría también”.

Lewandowski ha ganado todos los trofeos posibles a nivel clubes y afirmó que su meta es poder repetir la conquista de la Champions League que consiguió en 2020, pero reconoció que en esta edición hay rivales duros como Chelsea, Manchester City, Liverpool, Real Madrid y PSG que también son candidatos a obtener el título.

Por último, el polaco fue preguntado sobre el gol que le falta en su carrera y con el que añora: “En la final de la Champions League, y también un gol decisivo para Polonia en un Mundial en un partido mata mata. Sueño con eso”.

SEGUIR LEYENDO: