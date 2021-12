Show de Dibu Martínez en Anfield: sus espectaculares atajadas ante el Liverpool de Klopp

Ningún arquero de la Premier League suele salir ileso al enfrentar al Liverpool FC, uno de los equipo más temibles de Inglaterra por su impresionante nivel en el frente ofensivo. Y aunque el argentino Emiliano Martínez no pudo ser la excepción en el partido correspondiente a la Fecha 16 de la liga inglesa, tuvo varias intervenciones importantes y fue uno de los jugadores más destacados de su equipo.

El Dibu fue exigido desde los primeros minutos por las figuras del elenco que dirige Jürgen Klopp y tuvo que apelar a su jerarquía para repeler los constantes ataques de jugadores como Mohamed Salah y Sadio Mané, entre otros. Una de sus primeras apariciones destacadas fue un cabezazo de Andrew Robertson que apareció por el segundo poste pero se encontró con un Martínez supremo.

Luego, cerca del entretiempo, protagonizó una atajada similar pero con su otra mano: Salah había encontrado un hueco para sacar un potente disparo rasante que fue rechazado por Dibu Martínez con mucha solidez. El guardameta de la Selección Argentina reaccionó a tiempo para dejar la valla invicta antes del descanso.

Ya en el complemento, el portero estrella de la Albiceleste que dirige Lionel Scaloni intervino para negarle el gol a Virgil van Dijk. Fue en un tiro de esquina en el minuto 52, tras una jugada perfectamente orquestada por el Liverpool que dejó al defensor neerlandés bien posicionado para rematar de cabeza. Su disparo encontró otra brillante respuesta de un Dibu que a esa altura ya era figura del Aston Villa de Steven Gerrard, que fue ovacionado en Anfield.

No obstante, en los últimos minutos de partido, el equipo de Gerrard se quedó con las manos vacías porque Salah finalmente quebró la resistencia del Dibu Martínez a través de un penal sancionado por el árbitro Stuart Attwell, que cobró una falta dentro del área de Tyron Mings al delantero egipcio. El ex arquero del Arsenal FC adivinó el poste al que fue el remate pero no logró detenerlo.

Con este triunfo, el Liverpool de Klopp llegó a séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y sigue firme en la lucha por el título de la Premier League. Por su parte, el Aston Villa ha ganado solamente tres veces en sus últimas 10 presentaciones pero confían en poder salir adelante bajo las órdenes de un Steven Gerrard que hasta ahora lleva tres triunfos y dos caídas en sus primeros cinco compromisos en el cargo.

