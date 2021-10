Recoba reveló detalles de cómo era Gallardo en sus inicios como DT y cuál es la clave de su éxito

Tienen la misma edad y al haber sido contemporáneos como futbolistas tuvieron una relación muy especial, uno en sus últimos tiempos como jugador, Álvaro Recoba, y el otro en sus inicios como entrenador, Marcelo Gallardo. El Chino vivió de cerca la primera experiencia del Muñeco como DT ya que estuvo bajo sus órdenes en Nacional y luego de casi una década de haber trabajado juntos el ex crack uruguayo reveló cuál es la clave del éxito del director técnico de River Plate.

Gallardo se retiró en el Tricolor en la temporada 2010/2011 y en el siguiente campeonato hizo su debut como entrenador en el mismo club. En ese instante se sumó al plantel Recoba, que venía de jugar en Danubio, el club en el que debutó en la Primera División del fútbol del vecino país, antes de su primer paso en Nacional y de brillar en Europa y ser un referente de su selección de Uruguay en años muy complicados para la Celeste.

En una entrevista con ESPN F90, el ex volante ofensivo charrúa aseguró que Gallardo no sufrió la transición entre colgar los botines y ponerse el buzo de estratega. “Él vino igual que yo a Nacional, a sumar desde donde le toque, con la intención de ser uno más. Cuando yo llegué le dije eso y él me dijo ‘yo hice lo mismo’”, contó.

“Cuando él agarró Nacional hacía un mes que había dejado de jugar y en las primeras fechas, ganamos, perdimos, empatamos... A cualquier técnico se lo cuestiona, pero no les dio tiempo a los dirigentes para que lo pongan en duda”, sentenció.

Si bien reconoció que no se imaginaba “que iba ser lo que es como entrenador”, destacó como una de las virtudes del Muñeco que “los jugadores le creen, él no les miente y eso genera respeto”. En el campeonato (2011/2012) que Álvaro fue dirigido por Gallardo consiguieron el título.

Otra cualidad que tiene el Muñeco es que “no se casa” con ningún jugador y Recoba lo vivió en carne propia más allá de haber sido una figura de renombre. “Jugaba cuando me lo merecía. Entraba casi siempre, pero lo hice en 4 ó 5 partidos de titular”, confesó.

Gallardo fue DT del Bolso con 35 años (nacional.uy)

Sobre la principal virtud como entrenador, Recoba mencionó: “El convencimiento de los jugadores. Tiene ese plus. El fútbol es estados de ánimo, podés jugar con tres defensores, con dos, con cuatro, con cinco, el tema es ver que tus jugadores estén convencidos de lo que les estás diciendo. Marcelo demostró lo que quiso con sus equipos en la cancha. Él lo supo transmitir y convencer”.

A la distancia, analizó al actual DT de River Plate y reconoció: “No creo que haya cambiado mucho. Sigue con la esencia que tuvo desde el primer momento, porque se retiró muy joven (35 años). Eso es la que lo mantiene ahí arriba, que es ir con la verdad y que el jugador te crea”.

En su debut como entrenador Gallardo fue campeón con Nacional (@FilialNacional)

Para ilustrar cómo trabaja el Muñeco, Recoba planteó el siguiente ejemplo: “Cuando vos querés alargar una verdad termina desviándose de lo concreto. Por ejemplo, capaz que agarra a Ponzio (Leonardo) y le dice ‘vos sos importante porque vas a jugar’. Y capaz que la verdad es ‘sos importante, no sé si vas a jugar’. Eso es lo que hace Gallardo y él lo hizo con nosotros. Así, cortito tiene que ser. Y nosotros los jugadores somos malos, estamos esperando agarrarnos de algo, somos fatales. Estamos esperando que se equivoque en algo y decir ‘viste que nos mintió, dijo tal cosa’. La verdad es cortita”.

El Chino, que hoy integra el cuerpo técnico del primer equipo de Nacional, concluyó: “Gallardo puede tener defectos, como todos, pero tomé muchas cosas positivas que hoy me sirven mucho”.

