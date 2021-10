Diego Schwartzman le hizo un especial homenaje a “La Scaloneta” tras su victoria ante Daniel Evans en Indian Wells

Peque se acordó de la selección argentina de fútbol

Diego Schwartzman avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer en tres sets al británico Daniel Evans (5-7, 6-4 y 6-0). Así, el miércoles se medirá ante el noruego Casper Ruud por un lugar en los cuartos de final del certamen estadounidense.

Pero al momento de la firma en la cámara, como todo vencedor del encuentro, Peque, de 29 años, se acordó de la selección argentina de fútbol. Fanático del balón N° 5, seguramente desde el hotel habrá disfrutado desde el hotel de la victoria albiceleste por 3 a 0 ante Uruguay, por las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022.

El oriundo de Villa Crespo tomó el fibrón y, en lugar de ofrecer su rúbrica como corolario de la victoria, escribió “La Escaloneta” con tres signos de admiración, hecho que hasta sorprendió a los comentaristas de ESPN. No es la primera vez que el argentino hace una alusión futbolística tras un éxito. En agosto, tras superar al francés Benoit Paire en el Masters 1000 de Toronto, le dedicó el festejo a Messi, quien entonces se mudaba al PSG. “Leo y París... Wow”, dejó su opinión.

Peque, además, es fanático de Boca Juniors. ““Soy enfermo de Boca, miles de veces me he levantado a las 4 de la mañana para ver un partido. Disfruto del tenis pero hay otras cosas que me gustan más. Daría todo por jugar en la Bombonera”, confesó en marzo, en una entrevista con ESPN.

Schwartzman, undécimo favorito en Indian Wells, se sobrepuso a un primer set adverso para poco a poco dominar a su adversario, a quien se le acabó la gasolina en el último período. A pesar de cometer seis doble faltas le supo sacar provecho a su primer saque superando a su rival con un 67% por un 55%.

Las mejores acciones de Peque ante Evans

Schwartzman protagonizó una remontada por segundo partido consecutivo, aunque en su anterior presentación la definición tuvo mayor contenido épico. Ante Maxime Cressy, número 145 y proveniente de la clasificación, terminó ganando por 6-2, 3-6 y 7-5. Sin desplegar su mejor tenis, hizo toda una demostración de fuerza mental en el tercer set, cuando se vio en desventaja 5-4 y tuvo que levantar dos match points.

Ante Evans, tropezó en el primer set, pero luego fue contundente. Tal vez quiso emular a la Selección de futbol, que sufrió ante tres situaciones uruguayas en la primera media hora de partido (respondió Dibu Martínez) y luego arrolló a su rival para soñar con asegurar el boleto para Qatar...

