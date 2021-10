El polémico penal a favor de Boca en los últimos minutos que le permitió liquidar el partido ante Lanús

* El penal a Boca y el gol de Pavón

“Eso no es penal”, le recriminaba una y otra vez el arquero de Lanús Lautaro Morales al árbitro Pablo Echavarría con acierto apenas decretó el final del juego en la Bombonera. La falta en los últimos minutos de partido dentro del área que sancionó el juez significó el paso rumbo al 4-2 de Boca y la liquidación de un marcador que se le había complicado inesperadamente al dueño de casa ante el descuento que había anotado Diego Braghieri cuando faltaba poco menos de un cuarto de hora para el cierre del juego.

El reloj ya pisaba el tercer minuto de descuento de los cinco que había adicionado el juez principal cuando Marcelo Weigandt apareció a toda velocidad por el carril derecho en una diagonal que lo depositó dentro del área. El que apareció para tratar de impedir su gol fue el delantero José López, quien movió su brazo y tocó suavemente al Chelo, que se dejó caer al suelo. El árbitro no dudó y pitó el penal.

Cristian Pavón lo cambió por gol segundos más tarde, puso el 4-2 y decretó el triunfo ante algunas dudas que se habían instalado en la Bombonera. Sin embargo, Echavarría no debió sancionar esa falta: el fútbol es un juego de contacto y para que sea considerado como falta se debe medir por la acción y las consecuencias. En esta oportunidad, sólo existió un simple contacto y el delantero se dejó caer. Un árbitro mal perfilado compró una falta inexistente.

El delantero pudo celebrar su tanto y tras el juego explicó que el capitán Carlos Izquierdoz le cedió la posibilidad de ejecutar la pena máxima: “Cali me dio la responsabilidad de hacer el gol. Me tenía mucha fe. Sentía que tenía que hacer un gol porque no venía convirtiendo. Tuve muchos partidos sin convertir. Hoy gracias al capi se me volvió a dar”, expresó el propio Pavón tras el juego.

El defensor, líder del equipo, explicó cómo se gestó esa decisión: “Ya lo había hablado tanto con Nicolás (Orsini) como con Cristian (Pavón) que si había un penal quería que lo patearan ellos. Son nuestros delanteros, ellos viven del gol. Cristian viene haciendo partidazos, jugando muy bien y creo que le faltaba esto para terminar de concretar una actuación como nos tiene acostumbrados”.

