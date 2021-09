El Leeds avanzó por penales en la Copa de la Liga y Bielsa fue amonestado

El Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, superó la tercera ronda Copa de la Liga y accedió a octavos de final tras eliminar por penales (6-5) al Fulham, en un partido que terminó igualado 0-0. El Loco, que fue amonestado, armó un equipo alternativo para el compromiso como visitante en el pintoresco e histórico Estadio Craven Cottage, en Londres.

El partido no entregó muchas emociones, aunque el entrenador argentino empezó con su show aparte cuando se molestó por una violenta falta que uno de sus jugadores, Charlie Cresswell, sufrió de parte de Ivan Cavaleiro, que no fue amonestado y eso enfureció al ex DT de la selección argentina y Newell’s.

Bielsa le reclamó al árbitro Tim Robinson, quien pitó su silbato y comenzó a caminar hacia el banco del Leeds. El Loco lo miró, le dedicó un par de palabras y el juez con mucha calma terminó sacándole una tarjeta amarilla, una situación poca veces vista en la carrera del entrenador.

No fue la mejor presentación del equipo del Loco (con varios suplentes por lesiones), que arrancó sufriendo en terreno rival y luego se acomodó, generando situaciones en el primer tiempo. Pero en el complemento estuvo lejos de mostrar una buena performance y todo condujo a la definición desde los doce pasos. No hizo prevalecer la diferencia de categoría entre uno y otro, ya que el Fulham juega en el Championship, que es la segunda división de Inglaterra.

Marcelo Bielsa recibe la amonestación de Tim Robinson (Reuters/John Sibley)

En la cancha inaugurada en 1896, Rodrigo Moreno marcó el primer penal para el Leeds United y la tanda se prolongó después de que el Fulham errara dos lanzamientos, pero el equipo visitante desaprovechó sus oportunidades de liquidar la tanda.

Al costado de la cancha, agachado, Bielsa siguió las alternativas de la serie de penales, viendo cómo sus dirigidos desperdiciaron sus chances con remates que se fueron desviados. La procesión fue por dentro, un clásico del DT rosarino.

Aunque luego Stuart Adamson McKinstry colocó el 6-5 en la serie de penales e Illan Meslier se lució ante Rodrigo Muniz para mantener la diferencia y darle el boleto a Leeds a la cuarta ronda de la Copa de la Liga. Bielsa apenas soltó un suspiro y se retiró del campo de juego en silencio y con gesto serio, luego de saludar al DT rival.

Joe Bryan (Fulham) desvía su penal en la definición desde los doce pasos (Reuters/John Sibley)

“Para este partido tuvimos ausencias por los lesionados, pero las suplimos sin grandes desequilibrios. Tuvimos que dividir la pelota, nos costó elaborar el juego y me preocupó que concedimos demasiadas ocasiones de peligro al rival. Fue un partido difícil que se definió por penales y ahí hay menos influencia de los merecimientos”, contó Bielsa luego del partido.

De esta manera, el Leeds estará en el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Liga que se realizará este miércoles, una definición que tiene al Manchester City y al Liverpool como principales candidatos al título.

La Copa de la Liga es un certamen en la cual participan los 92 equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol inglés y da un pasaje a la tercera ronda clasificatoria de la Europa League. El actual campeón es Manchester City y Leeds United la ganó en 1968.

En cuanto a la Premier League, luego de cinco fechas el Leeds United es 17º en la tabla, arriba de los tres equipos que hoy se ubican en la zona de descenso. El sábado (a las 11, hora argentina) recibirá al West Ham. El conjunto a cargo de Bielsa tiene solo 3 unidades, a 10 del Chelsea, Liverpool y Manchester United.

