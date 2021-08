Ángel Di María contó detalles de la llegada de Messi al PSG: la verdad detrás de la foto que “anticipó” su arribo y qué pasará con Mbappé

Di María y su amor por la Selección

La figura de Ángel Di María tomó su punto máximo de felicidad cuando anotó el único gol de la final de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná frente a Brasil. Sin embargo, todavía quedaba un objetivo en la carrera profesional del surgido en Rosario Central: compatir camiseta a nivel clubes con Lionel Messi. De manera inesperada, las negociaciones con el Barcelona se cayeron y el Paris Saint Germain apareció en el horizonte para juntar a los argentinos en Francia.

“Más que feliz. Se me cumplieron todos los sueños en un mes: ganar la Copa y jugar con Leo en el mismo equipo. Es algo en lo que todavía que no caigo, hoy fue el primer entrenamiento y poder compartir vestuario con él es algo único para mí”, relató en charla con ESPN F360. Y agregó al respecto de la consagración que sucedió hace 32 días: “Es algo único. Hasta el día de hoy sigo mirando los videos del gol, sigo mirando todo lo que pasan de la Selección. Es algo que deseé muchísimo después de muchas lesiones, finales perdidas y fui a esta Copa América sabiendo que podía ser suplente. Como le dije a Scaloni el día que llegué, iba a pelear el puesto. Cada vez que entraba sabía que tenía que hacer lo mejor y además sentía que le daba energía al equipo en salir para adelante”.

La imagen que resultó un presagio: Messi con Neymar, Paredes, Di María y Verratti en Ibiza

Mucho se habló de la foto de varios jugadores del PSG (el propio Di María, Verratti, Neymar y Paredes) junto a Messi en Ibiza, antes de su desembarco en Francia. Terminó sirviendo como presagio dle pase del año. Sin embargo, el relato de Fideo no hace más que confirmar que se trató de una casualidad. •

“Leo lo dejó claro en la conferencia, hasta le erró en una. Verratti llegó mas tarde, pero la idea era juntarnos solo los argentinos con él. Ney también cayó de manera inesperada a Ibiza y quedamos de vernos todos juntos, nada arreglado. Lo jodíamos con que viniera y él nos decía que se quedaba en el Barcelona, que ya se lo había comunicado a los nenes. Después de la nada pasó lo que pasó en Barcelona y se vino para el PSG”.

Para cerrar, dio su punto de vista sobre Kylian Mbappé a quien se lo vinculó en las últimas horas con una posible salida del equipo de la capital de Francia. “Yo creo que se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los grandes equipos, pero creo que con el plantel que tiene el PSG ahora no tiene que irse a ningún lado. Mejor equipo que acá no va a conseguir”, opinó con argumentos el argentino que este sábado disputará la segunda fecha de la Ligue 1 frente al Racing de Estrasburgo en el Parque de los Príncipes.

Qué pasará con Mbappé

OTRAS DEFINICIONES DE ÁNGEL DI MARÍA:

• La posibilidad de que el PSG modifique la localía a un estadio más grande: “Nosotros jugamos de local en el nuestro. No utiliza otra cancha el PSG. Aunque sea el mismo estadio, subirán un poco los precios. Lo importante es que esté lleno todos los partidos”.

• El público en Francia: “El estadio siempre está a un 80-90% el estadio. Ahora con Leo va a estar al 100 y cuando salimos de visitante están siempre llenas las canchas para ver a Kylian y a Ney. Es algo único para la liga, para el club y, como dijeron varios, es algo muy bueno para el país”.

• El hecho de ser los máximos candidatos a ganar la Champions League: “La presión es mucho mayor ahora a la que teníamos antes. Con la llegada de Leo, la Champions es lo principal y más que antes. El entrenador tiene que armar el equipo y no es fácil con tantas estrellas. Hay que ir paso a paso”

• El día que le tocó debutar en la Primera de Central: “En ese momento estaba cumpliendo el sueño de jugar en Central, el sueño de mi vieja. Todo lo que pasó después es imposible hasta soñarlo. Es algo único para mí y jamás lo hubiese imaginado. Lo más importante es que disfrute cada momento, hasta cuando me lesionaba apoyé a mis compañeros y disfruté el día a día”

• La vida diaria en París: “Espectacular. Sinceramente tenés todo para hacer, para la familia, para los nenes. Es algo increíble, tenés todo y no te hace falta nada. El poder salir a caminar tranquilo, pasear por los parques para ir con la familia adonde voy a tomar mate. Eso me hace feliz, que mi familia esté conforme. El parisino es muy respetuoso, es una ciudad con muchísimas celebridades”.

• Cuando el padre casi juega en River: “Quedó en River, de 60 chicos que habían llevado a Buenos Aires a probarse y quedó con dos más. Entrenó ahí con Primera, Reserva y de un momento a otro comenzó a extrañar, volvió a Rosario, donde se rompió la rodilla por jugar un picadito con sus amigos y terminó su carrera. Pero sigue jugando los domingos y tarda toda la semana en recuperarse”.

• Su relación con Diego Maradona: “Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Cuando me echaron con Bolivia y me dieron seis fechas me dijo que apenas termine la suspensión me llamaba. Cuando concentraba solo venía a mi habitación a la una de la mañana a charlar, a contar anécdotas. Diego me dio todo cuando estuvo y solo tengo cosas lindas de él. Fue algo único para mí y lo disfruté al máximo, siempre estaré agradecido”.

• La divertida anécdota con sus amigos: “Yo jugaba en Central, pero todos mis amigos estaban en Primero de Mayo. Yo quería jugar con ellos y los domingo jugaba con Central. Un día me pintó ir a jugar con ellos y un padre de afuera empezó a gritar que yo jugaba en AFA. Yo andaba con carnet trucho, pero me sabía todos los datos del chico que encima se parecía a mi. ‘Me van a enganchar, me van a enganchar’, les decía a mis amigos. Ese día termina el primer tiempo y el árbitro me pide que vayamos a mirar el tema del carnet. Cuando llego, me pregunta los datos, me los sabía perfecto. El arbitro me creyó y apenas termina el partido, les dije que no iba a jugar mas. Jugué al finde siguiente, íbamos ganando por dos goles y el juez, que era el mismo de la otra vez, me dijo ‘tenemos que marcarte los dedos por las quejas del otro club’. Me acerco al técnico y le digo ‘sacame para zafar’. Hago que me choco con uno y me sacan. Apenas veo que hay un córner en la otra esquina de la cancha salté el alambrado hacia la circunvalación para escaparme de las huellas digitales”.

• ¿Pueden volver en simultáneo con Messi, uno Central y el otro a Newell’s?: “Es difícil. Para Leo es muy difícil por todo lo que genera en Europa, imaginate si lo hace en Rosario. Más que nada por su seguridad, por la familia. Tampoco estamos preparados para tener a un jugador como Leo en Argentina y menos en un lugar tan pasional como Rosario. Si yo vuelvo no va a ser semejante lío como si fuera Messi, acá en París revoluciono la ciudad. Apenas comenzaron los rumores ya había gente en el aeropuerto”.

• Mauro Icardi y su rol en el PSG: “Creo que Mauro estuvo haciendo las cosas muy bien para estar en la Selección. Después cae en el técnico el llevar a un jugador o a otro. Acá en París se ha enganchado muy bien, es un chico muy bueno que nunca ha tenido problemas con nosotros. Después son circunstancias en las que el entrenador debe decidir a quién llevar. Esta vez le toco a Lautaro y al Kun, capaz la próxima le toca a él”.

• Sus amistades en la nueva camada de la selección argentina: “En general todos. Estaba mucho con Molina, con Licha (Martínez), que no los conocía. Me sorprendieron la humildad, el respeto, cada uno sabía lo que tenía que hacer y todo eso llevó a que el grupo sea espectacular. Creo que si lo planeábamos antes no hubiera salido de las misma manera y cuando se terminó, nos quedamos con esa sensación de que pasó rápido, porque la pasamos bien”.

• La liberación que significó conseguir el primer título con la Selección Mayor: “Pudimos sacarnos la mochila. Hay otros jugadores más chicos que ya arrancaron su ciclo con una Copa que les va a hacer mas liviana su estadía en la Selección. La tranquilidad de jugar más sueltos al saber que se ganó algo es una realidad. Hay que disfrutar los momentos y saber que dimos un paso muy importante”.

• Su obstinación para superar críticas y lesiones. ¿Alguna vez pensó en renunciar a la Selección?: “No es lo que me enseñaron mis viejos. Siempre me dijeron que pelee, que persiga mis sueños. Mi viejo pasó de trabajo en trabajo hasta que llegó a la carbonería donde le fue bien. Nunca bajé los brazos y menos en la Selección. La celeste y blanca no se negocia, hasta que un DT me diga que no me lleva nunca más no voy a dejar de seguir trabajando para estar ahí”.

Fideo y su confianza en la Albiceleste de cada al Mundial de 2022

• ¿Argentina puede ser candidata en el Mundial de Qatar 2022?: “Estamos más que capacitados para enfrentar a cualquier Selección. Siempre dimos batalla y en circunstancias que no eran tan favorables como ahora. Hay hambre entre la nueva camada, un cuerpo técnico que te da confianza, son detalles que te dan fe y tranquilamente podemos darle pelea a cualquier equipo que se pare adelante”.

• Los problemas que pasó la Selección en el Mundial de Rusia y un dardo a Sampaoli: “En el Mundial de Rusia entramos casi por la ventana. Nunca tuvimos un sistema de juego, muchos problemas en el medio, salían problemas constantemente, durante el mismo evento también hubo inconvenientes y por eso te digo que esta Selección puede pelear. Si en ese momento, que no estábamos en la mejor manera, nos plantamos con Francia, imaginate ahora”.

SEGUIR LEYENDO: