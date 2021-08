Kylian Mbappé rompió el silencio y le dio la bienvenida a Lionel Messi

k.mbappe

Lionel Messi compartió su primer entrenamiento con el resto del plantel del PSG y se encontró dentro del campo con sus nuevos compañeros, algunos viejos conocidos como Neymar, Leandro Paredes y Ángel Dí María, y otros nuevos por conocer, como el caso de Kylian Mbappé.

Junto al brasileño, se espera que éste trío de estrellas se consolide como el más temible del planeta, producto de sus buenos desempeños a nivel personal. Hasta el momento, el francés no había emitido palabra alguna tras la llegada del ex Barcelona, hasta que finalmente publicó una serie de imágenes en sus redes sociales.

“Bienvenido a París, Leo”, escribió el joven de 22 años en su cuenta de Instagram junto a cuatro fotos del abrazo que se dieron en el centro de entrenamiento Camp des Loges.

Los amantes del fútbol esperan con ansias el debut oficial de Lionel Messi con la camiseta del París Saint Germain, no solo para verlo de vuelta en acción por sí sólo, sino para ver cómo se acoplan dentro del campo de juego tres de los mejores jugadores del mundo.

Esta publicación llega en un momento de incertidumbres con respecto a la continuidad de Mbappé en París. El futuro del galo, al que le queda un año de contrato (vence el 30 de junio del 2022), fue uno de los temas de los que se habló en plena conferencia de presentación de Lionel Messi.

Fue allí, sentado al lado de su flamante fichaje, cuando el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, le lanzó una advertencia pública: “Todo el mundo conoce el futuro de Kylian Mbappé; es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”

Mucho se especuló sobre la salida del ex Mónaco durante éste alocado período de transferencias y sobre todo después de dilatar su decisión con respecto a la oferta de renovación que le propuso la entidad parisina.

Con menos de un año de contrato, el futbolista continúa estudiando sus posibilidades. Sin embargo, el nuevo fichaje del argentino podría hacer que termine estampando su firma. En el caso que finalmente decida no continuar, el PSG debería venderlo antes de que finalice ésta ventana de negociaciones para asegurarse un ingreso económico con su salida, de lo contrario, el jugador podría abandonar el club como agente libre a partir de junio del 2022.





