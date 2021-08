El Tri quiere ganarle uno de los mejores goleadores de la MLS a Estados Unidos

REUTERS-Jerome Miron-USA TODAY Sports

El quinto mejor goleador de la MLS, Ricardo Pepi, podría ir al Mundial con la Selección Mexicana. El joven de 18 años con doble nacionalidad se enfrenta a un decisión complicada: jugar con México o con Estados Unidos. Recientemente fue abordado por el personal del Tricolor para discutir la posibilidad de ir juntos a Qatar 2022.

“También he tenido una conversación con ellos (México). Simplemente me hablaron de las mismas cosas, de los planes que tengo con la Selección Mexicana, de lo que quieren que sea. Básicamente, solo que tengo una gran oportunidad y si puedo seguir haciendo las cosas bien puedo ir al Mundial con ellos “, mencionó Ricardo Pepi, para el portal de su equipo, el FC Dallas.

Esta no sería la primera vez que Pepi llega a vestir el verde, blanco y rojo. En 2019 fue candidato para participar con México en el Mundial de Sub-17, pero fue superado por jugadores como Santiago Muñoz y Luis Puente, entonces prefirió ir con Estado Unidos. En aquella ocasión el Tri juvenil disputó la final con Brasil, mientras que los norteamericanos quedaron en último lugar de su grupo.

“Siento que ahora mismo está en el aire”, dijo sobre la decisión que tomará.

Desde hace 2 años es delantero en el FC Dallas y presume 8 goles en el actual torneo, sólo dos menos que Javier ‘Chicharito’ Hernández. Gracias a su buen desempeño en el campeonato estadounidense ha tenido la oportunidad de entrenar con el Bayern Múnich de Alemania.

Por si fuera poco el zaguero es el jugador más joven de la MLS en conseguir un triplete, que lo hizo contra LA Galaxy del Chicharito en este torneo, y sus raíces mexicanas se deben a que sus papás son originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua. De ahí que la Selección Mexicana esté tan empeñada en convencerlo de integrarse al Tri y no irse con Estados Unidos.

“Cuando tome la decisión, me iré por el equipo con el que me siento más cercano. Si me siento más cerca de México, entonces serían ellos. Si me siento más cerca de Estados Unidos, serían ellos, pero también tiene que ver con cómo me hacen sentir como jugador. Si me siento cómodo con ellos, si siento que realmente están interesados, eso afectará la decisión que tome”, concluyó Pepi.

