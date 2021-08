La insólita chance que desperdició Juan Ramírez contra Talleres en su debut en Boca

Este domingo Boca empató sin goles ante Talleres en el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional en un encuentro especial porque el elenco de Miguel Ángel Russo pudo volver a contar con sus jugadores titulares, después de lo que fueron dos jornadas en las que Sebastián Battaglia tuvo que asumir la responsabilidad de disputar los encuentros con el equipo de reserva. Además, se dio el debut de Juan Ramírez, la flamante incorporación del cuadro azul y oro.

El mediocampista de 28 años tuvo un auspiciosa primera presentación con la camiseta Xeneize pese a que no pudo marcar y de haber contado con la ocasión más clara del encuentro. Cuando iban 17 minutos del segundo tiempo, recuperó una pelota en ataque en una mala salida del local, se metió en el área sin marca y cuando quedó mano a mano optó por tocar la pelota hacia un costado en lugar de patear. Su intención de buscar a Cristian Pavón fue una mala idea porque esto le permitió a Julian Malatini cortar el pase y desactivar el peligro.

Ramírez se lamentó por esa acción, al igual que todo Boca, en un duelo en el que el visitante no la pasó bien y por varios pasajes fue superado por Talleres. Incluso, tras el final del partido se refirió a esa jugada: “Escuché que me la pidió Cristian y se la pasé. Uno en la cancha tiene que decidir en el momento y fue lo que me salió. Lástima que no terminó en gol”.

Juan Ramírez firmó un contrato por tres temporadas con Boca Juniors

Pese a esto, el ex San Lorenzo fue de lo mejor del equipo de Miguel Russo e incluso en el primer tiempo le dio una asistencia perfecta a Pavón que esta vez recibió el balón, pero definió por arriba del travesaño, en otra situación clara.

El talentoso jugador fue presentado el viernes en el cuadro de La Rivera, después de que decidiera no disputar con el Ciclón la primera fecha de este torneo a la espera de que se cierre su transferencia a Boca y desató un conflicto entre las partes involucradas. “Las puertas están abiertas para el que se quiera ir de San Lorenzo, a un jugador que no se quiere quedar es muy difícil convencerlo, pero las condiciones las ponemos nosotros, no Boca. No nos gusta que nos impongan las cosas”, advirtió por entonces con fastidio Mauro Cetto, manager del club de Boedo. Tras ser apartado del plantel profesional, el camino se allanó para Ramírez quien se hiciera la revisión médica y ya fuera anunciado como nueva cara del Xeneize.

Con el empate Boca suma apenas un triunfo en sus últimas 13 presentaciones, contabilizando todas las competencias, y en este torneo acumula tres empates y una derrota. En la próxima jornada por la Liga Profesional recibirá a Argentinos juniors en la Bombonera, pero antes, el miércoles, se medirá ante River por los octavos de final de la Copa Argentina.

