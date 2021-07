Jesús Corona expresó su deseo de dirigir a Cruz Azul tras su retiro en 2023

El arquero y capitán de La Máquina, Jesús Corona, acaba de firmar una renovación por dos años más con el club cementero, hasta el 30 de junio de 2023. En esa fecha tiene contemplado colgar los guantes, cuando tenga 42 años y medio de edad.

Por otro lado, espera tener en sus manos, si todo sale conforme a lo planeado, el título de entrenador del ENDIT (Escuela Nacional de Directores Técnicos).

“Uno puede tener sus planes a futuro, ese es uno de mis planes pero ya sabemos que todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita”, declaró para ESPN.

Jesús Corona continuará con La Máquina hasta 2023 (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Por otro lado, dejó claro que es probable que tome un breve periodo de descanso antes de poder dirigir.

“A lo mejor pausar un poco, tomar un respiro, unos meses de descanso, pero ya tener algo listo y preparado para inmediatamente tener la oportunidad de buscar la fortuna aquí, ahora en otro departamento que sería la dirección técnica”, concluyó.

