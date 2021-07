Las jugadoras de la Liga MX Femenil se inconformaron ante el castigo de FIFA por el grito homofóbico

Paola López se dijo molesta por la decisión de la FMF (Foto: Instagram-@PLopez11)

El pago del castigo por el grito homofóbico que la FIFA le impuso a la Federación Mexicana de Futbol (dos partidos de veto como local por los gritos en los partidos del preolímpico de Concacaf en Guadalajara, el pasado mes de marzo) podría ser dividido entre las categorías del varonil y de la femenil. Es decir, la Selección Mexicana de Gerardo Martino pagaría un juego y el segundo lo haría el cuadro de Mónica Vergara.

Sin embargo, dicha noticia no fue del agrado de muchas jugadoras de la Liga MX Femenil. La primera en pronunciarse en contra, fue la jugadora de Pachuca Femenil, Ana Paola López. La futbolista publicó en redes sociales su enojo sobre el posible castigo que afectaría al Tri Femenil, argumentando que la propia FMF, utilizaría como salvavidas al equipo comandado por Vergara.

“Esto es no tener m*dre. la audacia de la FMF de pedir esto, es reflejo del mismo fenómeno detrás del grito homofóbico por el que nos sancionaron: una cultura discriminatoria, que la manifestamos inconscientemente en todos los niveles y dos no creemos que es sancionable”, se lee en su publicación.

“Creemos que es reparable tratando a otro grupo (el femenil) como un apéndice todo el tiempo, y como un ‘salvavidas’ en casos como este. Es decir, discriminando sutilmente. Mientras en el estadio en el juego de ayer la afición coreaba #EqualPay...”, señaló la guardameta Tuza.

Además, Paola añadió que el grito no es una acción que se haya presentado durante los partidos de la Liga Femenil, por lo cual consideró la decisión como injusta:

Paola López expresó su molestia a través de su cuenta de Twitter (Foto: Twitter-@KhanPaola)

“En México parece que vamos por el #EqualFine. Que ni siquiera es una multa pareja, porque en la femenil ese grito ni siquiera se escucha. Bonita equidad aquí, no homologamos salarios, inversión, promoción, pero ¿sí multas? A nadie le gusta jugar sin gente apoyándote”, enfatizó.

Dicho mensaje fue replicado por muchas jugadoras de la Liga MX Femenil. La jugadora rojiblanca Zellyka Arce y la tuza Yari Rodríguez, no dudaron en apoyar las palabras de su compañera de profesión y compartirlas en sus redes sociales.

Cabe destacar que las aztecas han tenido en este año, una constante actividad con apenas dos partidos en territorio mexicano que fueron contra Costa Rica en marzo pasado, uno de ellos en el Azteca y el otro en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación.

En entrevista con Telediario Ciudad de México, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que la FIFA determinó la sanción de una manera abierta y no dependería de ellos qué categoría paga el castigo de dos partidos de vetos. “La sanción es para los siguientes partidos oficiales, no nos indican si es una selección mayor, menor o femenil. Quienes lo decidan será la FIFA. Lo digo categóricamente, nunca acomodaremos una sanción para una selección femenil”, dijo.

El conjunto de Mónica Vergara podría perderse un encuentro por la sanción (Foto: Twitter@miseleccionmx)

Y es que el directivo dejó claro que el pago podría ser con el partido del Tri Mayor contra Jamaica y otro de Femenil em la Fecha FIFA de septiembre. “En septiembre hay una Fecha FIFA para una Selección Varonil y otra para la Femenil. Lo que sí puede pasar es que la sanción la paguen las dos selecciones. No nos están sancionado por comportamiento de una selección. Yo no estoy de acuerdo con la sanción, pero si la FIFA no está obligando a cumplir.

Están sancionando a la afición. Esa es la parte importante, que no les permitan entrar a los estadios. La parte injusta del castigo es estar afectado a las selecciones, nosotros como afición tenemos que pensar que esta parte del grito no nos conviene a nosotros”, concluyó.

