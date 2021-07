Tokio 2020: dieron positivo a COVID-19 entrenadores y deportistas mexicanos que irán a los Olímpicos

(Foto: CNAR)

El lunes 5 de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) para llevar a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según la revista Proceso, en esas mismas instalaciones “la entrenadora china de clavados Ma Jin, el entrenador de taekwondo, Alfonso Victoria, y los taekwondistas Bryan Salazar y Fabiola Villegas dieron positivo a COVID-19”.

Los contagios se dieron a pesar de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte supuestamente creó un espacio aislado en el CNAR desde principios de año.

“Ana Guevara implementó un supuesto encierro de deportistas y entrenadores en el Cnar al que denominó “burbuja”; sin embargo, todos los días entran y salen de las instalaciones”.

Rommel Pacheco con su entrenadora Mai Jin y su compañero Osmar Olvera. (Foto: cortesía Conade)

Un ejemplo de ello es el clavadista Rommel Pacheco que, aunque no está contagiado, hace unos meses estuvo en campaña política por Yucatán para su cadidatura a diputado federal y luego regresó al CNAR 4 días antes de que se llevara a cabo el selectivo de clavados.

La revista también expuso el caso de “la selección de taekwondo, entre ellos los dos que representarán a México en Tokio, Briseida Acosta y Carlos Sansores, quienes viajaron a Cancún para participar en el México Open y en el Campeonato Panamericano Junior la primera semana de junio”.

Los entrenadores y deportistas olímpicos que dieron positivo por Covid-19 permanecerán aislados y no podrán viajar a Japón hasta que las pruebas PCR den negativo.

Tal es el caso de la entrenadora de clavados y maestra de Pacheco, Mai Jin. Según la publicación de Proceso, ella iba a “viajar a Tokio el próximo 18 de julio, pero ahora tendrá que esperar a tener un resultado negativo en su prueba de covid. La entrenadora china ya está aislada de sus pupilos a quienes entrena a distancia a través de la plataforma zoom”.

Paola Espinosa no competiré en Tokio 2021. (Foto: captura de pantalla Facebook Paola Espinosa)

Rommel Pacheco y la golfista Gabriela López serán los abanderados de la delegación olímpica mexicana y la ceremonia se celebrará este lunes 5 de julio donde el máximo mandatario estará presente.

Ante ello, la clavadista Paola Espinosa reaccionó al publicar en sus redes sociales “una farsa la burbuja del CNAR, protocolos de todo tipo. A unos nos encerraron cerca de tres meses con amenazas de si no entras o te sales no vas a Juegos Olímpicos, otros llegaron y compitieron...si te enfermas alíviate por tus medios porque el seguro no cubre COVID...otros...pronta salud”.

