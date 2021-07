Cuál es el secreto de la buena relación de Luis García con Christian Martinoli

Luis García y Christian Martinoli solo mantiene una relación laboral (Foto: Instagram/garciaposti)

La pareja más exitosa de comentaristas en la actualidad, sin duda, es la de Christian Martinoli y Luis García, ya que su popularidad, elocuencia y personalidad los han hecho convertirse en uno de los referentes del periodismo deportivo.

Martinoli así como el Doctor García han logrado entablar una relación laboral estable, e incluso se podría decir que de amistad. Sus constantes colaboraciones para TV Azteca los ha llevado a ser el ícono de la televisión de Ajusco.

A pesar de los años transcurridos, su compañerismo no se ha visto fracturado por polémicas o discusiones como con otros comentaristas deportivos, aunque sí han tenido algunas diferencias, no han sido pretexto para romper su buena relación laboral que ejercen.

Fuera del trabajo, Martinoli y García no conviven (Foto: Instagram / @lrzague)

Por este motivo, algunos fanáticos de los narradores deportivos han cuestionado cuál o cuáles son los secretos para que Martinoli y García reflejen su excelente cercanía en su trabajo y con la audiencia. La respuesta la dio para el programa de YouTube Dos Tiempos con Toraño conducido por el periodista Ángel García Toraño.

En aquel programa publicado el 7 de junio, Luis García Postigo confesó los secretos para mantener una buena cercanía con su compañero de micrófonos. Empezó por explicar que su gran éxito se debe a que lograron encontrar el equilibrio entre lo laboral y la amistad, pues según en palabras del Doctor no son amigos.

“En esta onda laboral, hemos sido tan inteligentes para manejarla bien que no nos hemos permitido ser amigos”.

Luis García en entrevista con Ángel García Toraño (Foto: Youtube/Conecta MX)

Detalló que a pesar de que en televisión reflejan una amistad, en realidad fuera del trabajo no conviven como amigos ya que cada uno tiene sus familias y deferentes pasatiempos que prefieren no compartir.

Una vez que terminan las grabaciones de los programas, terminan alguna cobertura, cada uno parte para su casa y no tienen alguna interacción fuera de las instalaciones de TV Azteca, pues el Doctor García señaló que lo ve 8 horas diarias y en todo el año convive con él alrededor de 300 días, por lo que ya no destinan más tiempo para visitarse afuera.

“A fuera no nos vemos, imagina: cumpleaños de mi hija, cumpleaños de su hija, no, no mames. Te veo 8 horas diarias y 300 días al año ¿voy a convivir contigo afuera? Fue un valor entendido y esa parte no nos la permitimos por cuidar y procurar una relación laboral que nos ha generado muchas cosas”.

Luis García explicó que su impaciencia por no haber comido y el cansancio de la transmisión hizo que le gritara a Christian (Foto: Twitter/@GarciaPosti)

Destacó que su acercamiento con Martinoli le trajo aprendizajes positivos como comunicador, a pesar de que llegó como un jugador retirado, trabajar con Christian Martinoli le abrió la puerta para forjar un estilo y hacerse de la dupla de comentaristas.

En cuanto a sus peleas desde que empezaron a colaborar juntos, únicamente han discutido dos ocasiones y que fue debido al roce con la organización para una cobertura y los tiempos destinados para el ocio.

Recordó la primera ocasión en las que trabajó con Martinoli en una cobertura fuera del país y que desató un problema entre ambos. Luis García explicó que su impaciencia por no haber comido y el cansancio de la transmisión hizo que le gritara a Christian, pero no pasó a mayores y después le pidió una disculpa.

En cuanto a sus peleas desde que empezaron a colaborar juntos, únicamente han discutido dos ocasiones (Foto: Instagram@cmartinolimx)

Para 2011 en la Copa América Argentina ocurrió su segunda discusión por la organización para visitar el lugar y disfrutar de su descanso laboral. Señaló que la logística de Christian Martinoli caló la paciencia de García.

Mientras Luis García prefiere evitar la organización esquemática de los eventos y el entretenimiento personal, Martinoli es una persona que goza de hacer planes y acudir a recintos históricos de cada lugar que visitan, debido a ello se desató la segunda discusión que tuvieron.

