Qué carrera estudió Emilio Fernando Alonso y que no ejerció

Dentro de la narración deportiva, existen distintas voces protagónicas que marcan un estilo peculiar para relatar eventos deportivos, tal es el caso de Emilio Fernando Alonso, comentarista de fútbol y béisbol que tiene una carrera de más de 40 años al frente de los micrófonos.

Una de sus frases más reconocidas es la de “Aquí estamos arrancando el juego”, la cual tuvo un impacto positivo en la afición, pues popularizó la voz del cronista. Por su estilo peculiar para narrar, los datos históricos que conoce del mundo deportivo y la fluidez que tiene al hablar, se creyó que estudió una carrera a fin a los medios de comunicación; sin embargo, no es así.

Recientemente en redes sociales, un usuario de Twitter le preguntó que carrera había estudiado. La respuesta dejó algunas sorpresas ya que Fernando Alonso confesó que se involucró con la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El emblemático narrador deportivo respondió la pregunta y dijo que estudió la licenciatura en Historia, del Colegio de la FFyL.

“Es correcto en el Colegio de Historia Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM”, fue la respuesta de Emilio Fernando.

La carrera como cronista de Emilio inició desde muy joven, ya que su padre, Fernando Alonso Avilés, lo instruyó en el oficio, por lo que desde los 13 años tuvo la oportunidad de narrar encuentros deportivos.

Cuando tenía 17 años, el actual comentarista de TUDN ya generaba ingresos con sus participaciones en narraciones profesionales de segunda y tercera división, por lo que sus padres tenían la preocupación de que no acabara la carrera universitaria.

En entrevista con Francisco Javier González, el cronista de 60 años detalló cuáles fueron los acuerdos a los que llegó con sus padres para que le permitieran seguir con la narración deportiva a la par que sus estudios.

Se comprometió a acabar sus estudios de licenciatura, ya que según Emilio Alonso era algo con lo que tenía que cumplir y no defraudarlos, una vez concluidos sus estudios podría dedicarse de lleno a los micrófonos del deporte.

Incluso, Don Emilio tuvo que posponer una oferta de trabajo que cambiaba el rumbo de su profesión, todo con la finalidad de cumplir su palabra con sus padres. En 1981 Canal 58 le propuso irse a Guadalajara para encargarse de todas las transmisiones de fútbol.

En aquel tiempo, Fernando Alonso estaba en los últimos semestres de su carrera, muy cerca de la titulación; prefirió terminar los créditos de sus estudios para después dedicarse a la profesión de los micrófonos:

“Había que decidir, o me titulaba o me iba, entonces terminé la carrera pero no me pude titular, me tuve que ir a Guadalajara, pero todo ese estudio fue tremendo, tuve grandes maestros”