“No vendría con un papel de estrella”: la prensa española no ve a JJ Macías como protagonista

Álvaro Canibe, reportero español que cubre al equipo de Getafe, aseguró que el actual delantero rojiblanco no llegaría con un papel estelar al conjunto.

El reportero dejó claro que el estratega Michel González, no tiene prisa para que se oficialice su llegada y más porque el jugador esta concentrado con la Selección. Asimismo, afirmó que si va Juegos Olímpicos se perdería la pretemporada y al club le conviene contar con él lo antes posible.

(Foto: Instagram/michelgonzalez8)

“Le vendría bien una semana de adaptación”, dijo Canibe. Por otro lado, también mencionó que el jugador no llegaría como una estrella: " No vendría con un papel de estrella, si bien es cierto que el Getafe ha sufrido mucho en la última temporada porque el principal problema ha sido la falta de gol. Sin embargo no se le exigirá el papel de protagonismo desde el principio”.

“Se debe entender que se tiene que adaptar al juego y el Club quiere tres o cuatro delanteros para ocupar esa posición”, concluyó.

