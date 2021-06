“Lo mejor que le puede pasar”: la proyección de Faitelson sobre la posible salida de JJ Macías a Europa

José Juan Macías (Foto: Twitter/ @Chivas)

Esta tarde los rumores sobre la salida de José Juan Macías del equipo de las Chivas de Guadalajara empezaron a tomar fuerza y lo vincularon al Getafe del fútbol de España ya que se especuló que los equipos ya se encontraban en negociaciones para concretar el intercambio.

La noticia impactó al ámbito deportivo ya que actualmente JJ Macías es de las grandes figuras de Chivas y su salida representaría una baja importante para la institución. La gran mayoría hablaba sobre los efectos que generaría en su actual equipo, sin embargo, salió David Faitelson a alentarlo.

El comentarista deportivo de ESPN explicó que su posible salida del equipo tapatío le traería mejores beneficios al delantero de 21 años. Debido a su edad y lo rápido que consagró su carrera le ha costado llamados a la Selección Mexicana y ser considerado para los próximos Juegos Olímpicos.

Por medio de su cuenta de Twitter compartió su opinión sobre José Juan y lo que le podría esperar en el fútbol europeo.

“Lo mejor que le puede pasar a JJ Macías es el Getafe... Nuevos ‘aires’, nuevos horizontes...”

Las opiniones divididas no se hicieron esperar ya que algunos seguidores del comentarista rechazaron su opinión, ya que al ser uno de los polémicos comentaristas del mundo deportivo refutaron el apoyo que mostró a Macías.

Macías podría participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Foto: Archivo)

Por otra parte, diferentes usuarios coincidieron con el periodista, ya que el delantero demostró diferentes habilidades a lo largo del torneo pasado que lo llevaron a ser una figura de Chivas.

¿José Juan Macías se irá de Chivas?

La tarde de este miércoles circuló la información de que el canterano del Rebaño Sagrado ya se encontraba en serias negociaciones con el Getafe. David Medrano Félix, periodista de Azteca Deportes, se encargó en difundir los primeros reportes sobre la situación del delantero.

“SE VA JJ Lo de José Juan Macías al Getafe está prácticamente cerrado. Amaury Vergara ha dado el visto bueno para la salida del delantero. Falta poco para que se haga oficial y JJ cumplirá su sueño de jugar en Europa”, escribió en su cuenta de Twitter. Por su parte, ESPN también adelantó la noticia de su salida.

José Juan Macías fue convocado con la selección mexicana a temprana edad (Foto: Twitter Club León)

No sería la primera vez que se especule sobre el futuro del joven delantero, ya que con su demostración en los últimos torneos de la Liga MX se consagró como uno de los mejores delanteros de la liga mexicana y su rápido llamado al combinado nacional causó que otros equipos se interesaran en él.

Sin embargo, no se había tenido el nombre exacto del club que se interesara por el jugador, ahora todo apunta a que saldrá del país para iniciar una carrera en el fútbol europeo.

El precio con el que se cotiza Juan Macías en el mercado es de 10 millones de euros, según el portal transfermarkt. Pero, de acuerdo a lo que ha expresado el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetcih, podría pedir alrededor de USD 15 millones.

El precio con el que se cotiza Juan Macías en el mercado es de 10 millones de euros (Foto: Instagram/jjmacias9)

Macías se formó en el Guadalajara, equipo en donde pasó prácticamente por todas las categorías: desde la Tercera División, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, hasta llegar al primer equipo. En las categorías inferiores marcó 41 goles.

Su arranque no resultó favorable para Macías por lo que fue prestado al conjunto de la Fiera de León. Ahí sorprendió y se consolidó de la mano del director técnico Ignacio Ambriz . Posteriormente, la directiva encabezada por Ricardo Peláez habló con él para convencerlo de su regreso al equipo rojiblanco y se convirtió en el cuarto refuerzo de cara al Clausura 2020.

