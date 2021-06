“El mejor sigo siendo yo”: Julio César Chávez dejó fuera de la conversación a Canelo Álvarez

Julio César Chávez no cree que haya quien le quite del trono como el mejor peleador libra por libra en la historia del boxeo mexicano y aunque aceptó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el mejor de la actualidad, no pretende ponerlo en la conversación porque no llegó a 90 peleas invicto, como sucedió con él entre 1980 y 1993.

Chávez, quien este sábado se despedirá del boxeo con una última exhibición en el Estadio Jalisco, dijo que no importa la cantidad de títulos sino el número de peleas que él duró invicto,. Llegó a tener marca de 89-0-1 antes de caer sorpresivamente en enero de 1994 ante el estadounidense Frankie Randall.

Julio César Chávez se proclama como el mejor (Foto: Cuartoscuro)

“Respeto mucho a Canelo, es un gran peleador, es el mejor mexicano de la actualidad, pero el mejor peleador mexicano de todos los tiempos es y será siempre Julio César Chávez”, estableció el pugilista, quien se consagró como el primer tricampeón en la historia del boxeo mexicano dejando una marca de 107-6-2 y 85 nocauts.

“Cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, me recuerdas y me dices quién es el mejor, no importan los títulos, cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, entonces me dices que es mejor que yo”, sentenció Chávez. Desde hace mucho tiempo se le ha reconocido como el número uno en la historia del boxeo tricolor, por encima de estrellas como Rubén Olivares, Salvador Sánchez, Érik Morales, Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera.

SEGUIR LEYENDO: