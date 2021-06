Canelo Álvarez compró el cuadro de la joven artista que lo retrató para continuar estudiando

Foto: Instagram @nicki__arte

La faceta humanitaria de Saúl “Canelo” Álvarez ha sido reconocida a lo largo de su carrera. En los últimos meses, durante y después de la pandemia, diversas personas han solicitado su ayuda para salir de dificultades económicas. En ese sentido, en su gesto más reciente apoyó al arte mexicano, pues compró el cuadro de una joven que lo retrató y puso en venta su obra para continuar con sus estudios profesionales de artes plásticas.

Nicole, la artista de 17 años, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que el púgil será el nuevo propietario del lienzo. De igual forma, agradeció a todas las personas que compartieron su publicación y estuvieron interesadas en apoyarla por medio de la compra, pero afirmó que ya no está a la venta.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible. Se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura. Estoy muy agradecida”, declaró por medio de una historia. Aunque ninguno de los dos personajes involucrados en la transacción brindó detalles al respecto, la joven logró su objetivo y podrá continuar con su formación académica.

La joven confirmó que el retrato ya es propiedad de Canelo Álvarez (Foto: Instagram @nicki__arte)

Y es que la noche del miércoles 16 de junio, Nicole dio a conocer su historia por medio de dicha red social. Junto con una serie de fotografías de su pintura, la estudiante de Hermosillo Sonora aseguró que se encuentra por culminar sus estudios de bachillerato y aunque su intención es continuar con la licenciatura:

“Aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a una universidad de Artes Plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí”, dijo.

De inmediato la publicación comenzó a ser difundida y superó las 18 mil reacciones. A pesar de la ayuda de las personas y las menciones, el boxeador no respondió en las primeras horas. Por ello, Nicole optó por compartir el mismo material en la red social Twitter unas horas después. Ahí, más de 36 mil personas le dieron me gusta a la publicación que alcanzó más de 14 mil retuits.

Detalle de la pintura (Foto: Instagram @nicki__arte)

Con el paso de las horas, las interacciones lograron atraer la atención de Saúl Álvarez, quien se dio por “Enterado” desde su cuenta personal y demostró admiración y agradecimiento con un par de emojis. No detalló más al respecto, pero la artista expresó la emoción que le causó haber sido correspondida por su ídolo. Así, la madrugada de este viernes confirmó la compra.

Información en desarrollo*