Canelo Álvarez respondió a joven artista que puso en venta una pintura con su imagen para continuar estudiando

El ascenso meteórico en la carrera deportiva de Saúl “Canelo” Álvarez lo ha convertido en uno de los grandes referentes para la sociedad mexicana. Sus logros también se han traducido en exorbitantes ganancias económicas que lo han posibilitado para ayudar a algunas personas que lo han solicitado. De hecho, en las últimas horas respondió la publicación de una joven artista que puso a la venta un cuadro con su figura para poder continuar con sus estudios.

Por medio de la cuenta de Twitter de una usuaria identificada como @nicole08741973, la artista solicitó ayuda para difundir una serie de fotografías publicadas en su perfil de Instagram. La publicación original fue difundida la noche del 16 de junio en la cuenta de @nicki_arte y en ella, la joven de 17 años aseguró que:

“Hola, soy Nicki. Soy de Hermosillo, Sonora. Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a una universidad de Artes Plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí”.