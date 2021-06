“Nadie se imagina lo que he sufrido para llegar a ser campeón de UFC”: Brandon Moreno

Brandon lleva más de 10 años practicando de manera profesional su deporte. No obstante, asegura que toda su vida había trabajado para llegar hasta donde está: “Se escucha sencillo pero fueron 10 años para llegar a esto”, añadió el campeón mexicano de UFC.

Asimismo, resaltó que muchas veces no se ve todo el esfuerzo que hay detrás de un logro tan importante como el que consiguió: “La gente ve el resultado final, pero no ve todo lo que he sufrido, lo que he pasado, los momentos buenos y malos. Por fin pude decir: ¡Lo hice!”, afirmó Moreno.

El primer mexicano en ganar en la UFC en peso mosca, Brandon Moreno (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Además, revivió momentos clave durante el encuentro: “Yo recuerdo que intenté el sometimiento al principio y no lo hice, hasta después. Cuando me separan, me di cuenta que lo había hecho y sentí que el mundo se detuvo en ese momento. Me di cuenta de que era real”, concluyó Brandon.

