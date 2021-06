Los 7 set points que levantó Schwartzman ante Struff en Roland Garros: cuál fue el momento en el que sintió que iba a ganar el partido

Ante el alemán Jan-Lennard Struff, Diego Schwartzman logró sacar adelante un partido que tuvo varios tramos complejos. El Peque se hizo fuerte ante la adversidad y se quedó con un triunfo por 7-6, 6-4 y 7-5 que le permitió adueñarse del pasaje a los cuartos de final de Roland Garros, donde podría volver a verse las caras con el español Rafael Nadal, quien fuera su verdugo en las semifinales de la edición pasada.

Struff, número 42 del ranking ATP, tuvo un arranque demoledor. Se aprovechó de que al argentino le costó entrar en ritmo y pronto tomó una ventaja de 5-1. Con su saque, tuvo varias oportunidades en la que tan solo un punto lo separaba de quedarse con el primer parcial. Sin embargo, fue en ese momento cuando el de Villa Crespo logró rearmarse: levantó cuatro set points y comenzó una remontada espectacular.

Luego de parecer desahuciado, el número 10 del mundo recuperó cierta soltura en su juego y exhibió una fortaleza mental que le permitió reponerse cuando Struff lo puso contra las cuerdas en el 5-2 y en el 5-3. Así llevó la manga hasta el desempate del tie break, el cual pudo cerrar a su favor luego de levantar una nueva chance que tuvo su rival para llevarse el set. El último punto de ese parcial fue una bola de Schwartzman que pegó en el fleje y que cayó suavemente del otro lado de la red. Struff ya no pudo traerla y dejó pasar una increíble oportunidad de tomar la ventaja en el marcador.

El Peque dio una muestra de carácter ante Struff (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Fue un partido muy duro desde el principio. En ningún momento del partido me sentí muy cómodo”, admitió el Peque en declaraciones a ESPN. Respecto del desarrollo del partido, señaló: “Traté de jugar con lo que había hoy, luché, estuve todo el tiempo, cuando iba quiebre abajo, cuando las cosas no salían... Sabía que él me iba a dar errores, pero lamentablemente por momentos yo cometía más que él. El partido era un poco difícil, pero era una buena oportunidad para meterme en cuartos de final de vuelta. La tensión me jugó una mala pasada hoy y en ningún momento me pude soltar”.

Schwartzman también reveló en qué momento se dio cuenta de que se iba a quedar con el triunfo: “Cuando gané el primer set me convencí de que iba a ganar el partido. Tengo buen récord cuando gano el primero en partidos a cinco sets y eso adentro de la cancha lo siento, más cuando un rival pierde un set así. A veces pasa y es duro anímicamente”.

En la siguiente ronda, el argentino -que no ha perdido sets en lo que va del certamen- se medirá ante quien se quede con el duelo que más tarde disputará el español Rafael Nadal (3°) ante el joven italiano Jannik Sinner (19º). En caso de que gane el nacido en Mallorca, el Peque tendrá una gran chance de tomarse revancha de la derrota sufrida la temporada pasada en las semifinales del certamen parisino.