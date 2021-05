La mexicana Úrsula Sánchez reveló cuáles son sus aspiraciones para los JJ.OO. de Tokio

Úrsula Sánchez, visualiza su debut olímpico conquistando una medalla en los Juegos de Tokio 2020, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto.

La mexicana ya tiene su boleto a Tokio confirmado, pese a que alcanzó las marcas requeridas, fue hasta el día de hoy que fue anunciado de manera oficial. Sánchez, asegura que los Olímpicos son imponentes y debe mirar alto y saber que compite con las mejores pero esta ahí porque también ella es una de las mejores.

” Cada una de nosotras sabemos lo que hemos dado y me visualizo ganando, deseo tener un buen resultado”, destacó.

Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez (Foto: Twitter/ @codejalisco)

Por otro lado, aseguró que confía en que podrá hacerlo: “Me veo haciendo historia, como los mejores. Me visualizo, siempre lo he pensado y lo deseo, con tener una medalla olímpica. No es fácil, claro que no lo es, me enfrento a lo mejor del mundo, pero creo que también puede ser la diferencia, siempre pensar que se puede y hacerlo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: