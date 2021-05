Juan Macías Montiel vs Jermall Charlo: cuándo buscará el mexicano la hazaña de vencer al invicto norteamericano

Jermall Charlo, campeón invicto estadounidense (Foto: Instagram / @futureofboxing9

El sinaloense Juan Montiel sueña con dar el batacazo del año este próximo 19 de junio cuando se enfrente al invicto estadounidense Jermall Charlo en Houston, Texas, por el campeonato de peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo, en una velada que incluirá el pleito entre los mexicanos Isaac Cruz y Francisco ‘Bandido’ Vargas.

“Yo sé que mucha gente no me conoce, que Charlo no me conoce, creo que todas mis habilidades no han podido ser mostradas y ante el número uno de la división es una oportunidad que uno no puede desaprovechar”, dijo Montiel a ESPN KNOCKOUT. “Vamos a dar el batacazo, esperamos dar la sorpresa y vamos a hacer historia”, añadió.

Montiel es sobrino del excampeón mundial Fernando ‘Kochul’ Montiel, y entrena actualmente con el resto de la familia. Llegará al pleito ante el favorito Charlo con una racha de cuatro peleas sin derrota, incluyendo tres nocauts a su favor y un empate ante Hugo Centeno, púgil al que noqueó precisamente Charlo en apenas dos episodios.

FIRMÓ CHINO MAIDANA PROMOTIONS A ‘AVIÓN’ GAUTO

El alto clasificado argentino Agustín ‘Avión’ Gauto, invicto en 16 combates profesionales con 11 nocauts, firmó un acuerdo promocional con la firma Chino Maidana Promotions, de acuerdo con un anuncio realizado por la propia compañía, en espera de conseguirle cuanto antes una oportunidad en la categoría de las 108 libras.

“Una incorporación de lujo. Se sumó al staff de Chino Maidana Promotions, Agustín ‘Avión’ Gauto, con grandes posibilidades de hacer historia este año. Estamos completamente orgullosos de que se haya unido a la compañía”, publicó la empresa argentina liderada por el excampeón mundial Marcos Maidana y Jorge ‘Acero’ Cali.

Gauto está clasificado primero por parte de la Organización Mundial de Boxeo, entidad que tiene al mexicano Elwin ‘Pulga’ Soto en el trono. También está décimo en las listas de la Federación Internacional de Boxeo, entidad que tiene Félix Alvarado, de Nicaragua, como poseedor de su campeonato.

HANEY: LINARES, LA PELEA MÁS GRANDE DE MI CARRERA

El estadounidense Devin Haney, campeón de peso Ligero del Consejo Mundial de Boxeo, reconoció la batalla contra el multicampeón venezolano Jorge Linares como la más importante de su carrera, y aseguró que no ha subestimado para nada la calidad enemiga, por lo que auguró un gran pleito para el 29 de mayo en Las Vegas.

“Esta es la pelea más grande de mi carrera. Una victoria contra Linares sin duda me daría mucho respeto. Todos saben que Linares es un peleador peligroso, y ganando esta pelea sin duda me ayudaría para que los escritores, fans e insiders hagan campaña para que pueda unificar contra Teofimo López, o al menos hacer mi defensa ante Ryan García. Voy a ponerles mucha presión”, indicó Haney.

“Linares es un gran peleador que tiene todavía mucho en el tanque. Ha ostentado múltiples campeonatos en tres divisiones y es, por mucho, el escalón más grande en mi carrera”, añadió Haney. “Le doy mucho crédito a mi papá, Bill Haney, porque sabe exactamente lo que hay que hacer para ganar el 29 de mayo. Mis habilidades están a otro nivel y haremos los ajustes necesarios hasta que podamos dominar la pelea”, sentenció.

