Polémica mano de Jesús Gallardo en el Monterrey vs Santos que el VAR no marcan

Elisa Carrió dejó pasar su turno de vacunación contra el COVID-19 porque no quiso recibir la Sputnik V

La ex Diputada Nacional y fundadora de la Coalición Cívica opinó acerca de Mauricio Macri y su viaje al exterior para inocularse. “Los líderes enseñan con el ejemplo. Si fui una líder de convicciones y de principios no me puedo ir a vacunar a Miami”. Además, apuntó contra Carlos Zannini: “Lo que hizo es un delito”