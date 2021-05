El show de Rafa Nadal en el Masters de Roma: salvó dos match points en una épica batalla de tres horas y media

El nueve veces campeón Rafa Nadal tuvo que luchar este jueves para derrotar al canadiense Denis Shapovalov en un partido correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Roma que duró 3 horas y 30 minutos. El segundo sembrado del Abierto de Italia ganó por 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) ante el 13º cabeza de serie

“Fue un partido realmente difícil, el marcador estuvo en mi contra casi todo el tiempo, pero yo estuve ahí, estuve luchando todo el tiempo, no cedí nada”, señaló el español de 34 años después de su victoria, que lo depositó por 97° ocasión en cuartos de final de un ATP Masters 1000.

El Rey del polvo de ladrillo perdía por 0-4 en el primer set y 0-3 en el segundo. Shapovalov también pudo quebrar por 3-1 en el tercer set, pero Nadal se recuperó de inmediato y se mantuvo a pesar de haber tenido que levantar dos match points para forzar un tie-break. De esta manera, la experiencia del español en los momentos de alta presión rindió frutos contra el joven de 22 años que lo había vencido en su primer encuentro en Montreal en 2017.

“Es una victoria importante para mí. Poder ganar partidos como hoy, partidos largos”, dijo el 20 veces ganador de Grand Slam, y agregó: “Poder ganar este tipo de partidos contra jugadores jóvenes me da confianza en mi cuerpo”.

Rafa Nadal necesitó 3 horas y 30 minutos para ganar este jueves (Reuters)

Ahora, el actual número 3 del mundo se enfrentará al alemán Alexander Zverev, sexto sembrado, o al japonés Kei Nishikori por un lugar en las semifinales. Nadal perdió ante el germano en los cuartos de final del Masters de Madrid la semana pasada.

Para Shapovalov fue una “dura derrota” con sólo “uno o dos puntos” de diferencia en el choque de zurdos: “Es una derrota difícil, pero ¿quién me va a dar una mierda por perder ante Rafa?”, comentó el canadiense que ganó su único título ATP en Estocolmo en 2019.

“No es la primera vez que Rafa hace esto. No soy la primera persona en perder con match points a favor. Es por eso que ha ganado tantos partidos en arcilla. Quiero decir, obviamente es un gran jugador. No hay duda de eso, uno difícil. Seguro que lo hace bien con la presión en esos momentos. Pero definitivamente estoy contento con mi juego, relativamente hablando, contra el mejor jugador en esta superficie”, sostuvo el Shapovalov.

Por su parte, El número uno del mundo, Novak Djokovic, también llegó a los cuartos de final del Masters este jueves con una victoria en sets corridos sobre Alejandro Davidovich Fokina frente a los espectadores en el Foro Itálico. El cinco veces campeón de Roma ganó 6-2 y 6-1 en 70 minutos contra el español, 48 ° clasificado, con el aforo al 25% de su capacidad, por primera vez en medio de la flexibilización de las restricciones del covid-19.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de AFP