“No veo una mejor opción en Chivas que Vucetich”: Jorge Pietrasanta

El analista de ESPN, Jorge Pietrasanta comenta que al estretega de Chivas, Víctor Manuel Vucetich le faltó autocrítica, sin embargo, Peláez apoyó su su continuidad. El técnico llegó a dirigir el Rebaño en noviembre de 2019 , el primer torneo terminó cancelado y ocuparon la quinta posición en la tabla de cocientes.

En el segundo, llegó a semifinales, en el tercero al repechaje. No obstante, Pietra aceptó que no es lo que espera el Guadalajara y ha tenido muchos errores, pero su continuidad no es una mala decisión.

Víctor Manuel Vucetich renovó su contrato con los rojiblancos (Foto: Juan Carlos Ulate/ REUTERS)

“Quiero que me digan quién , no le veo alguna otra mejor opción analizando más a fondo”, sentenció Jorge Pietrasanta.

SEGUIR LEYENDO: