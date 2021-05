Noche legendaria en la NBA: Russell Westbrook rompió una marca de cuatro décadas

* Russell Westbrook logró el récord histórico de triples dobles

Con el paso del tiempo, la histórica marca de 181 triples dobles lograda por la leyenda de la NBA Oscar Robertson parecía que nunca iba a romperse. Hasta que apareció en escena un jugador que se convirtió en uno de los más versátiles de toda la liga. Hoy, a casi 50 años de aquella temporada 1974 en la que la ex figura de los Cincinnati Royals lo logró, Russell Westbrook finalmente consiguió su objetivo y rompió el récord histórico.

Este lunes por la noche, en la ajustada victoria de los Atlanta Hawks sobre Washington Wizards por 125-124, Westbrook obtuvo su triple doble número 182 y se posicionó en el primer lugar de una lista. El base de la franquicia de la capital de los Estados Unidos terminó con 28 puntos, 21 asistencias y 13 rebotes que no fueron suficientes para lograr un triunfo para su equipo.

“Honestamente, nunca me molestaron las formas. Tengo mucha confianza en las cosas que hago en este deporte. Me enorgullece salir a la pista y prepararme para ser uno de los jugadores más consistentes de la liga. Es algo difícil de hacer, y quiero darle ese consuelo a mis entrenadores y a mi equipo para cuando me llamen sepan lo que van a recibir”, dijo Westbrook en diálogo con la cadena ESPN una vez que finalizó el juego en Atlanta.

Westbrook alcanzó los 182 triples dobles en su carrera

Gracias a este nuevo hito para su carrera, el jugador de los Wizards sumó su triple doble número 36 en la temporada cuando todavía le restan tres encuentros de la fase regular. Es importante recordar que fue el propio Westbrook el que registró el récord de más triples dobles logrados en una sola campaña: lo hizo en 42 juegos de la 2016-2017, año en el que fue elegido como el Jugador Más Valioso de la NBA cuando todavía era jugar de los Oklahoma City Thunder.

Robertson, conocido como Big O y que fue elegido como uno de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA y que es parte del Salón de la Fama desde 1980, registró el triple doble número 181 el 24 de marzo de 1974 con la camiseta de los Milwaukee Bucks. Casi cinco décadas más tarde, Westbrook consiguió un nuevo hito en la mejor liga de básquet del mundo, algo que no sucedía desde hace 10 años, cuando Ray Allen pasó a Reggie Miller como el máximo anotador de triples de todos los tiempos.

Para poner en contexto este nuevo récord, el ritmo medio de posesiones de un equipo entre 1961-74 eran de casi 108 contra las 95 de la era en la que jugó Westbrook (2009-21), según el medio estadístico estadounidense State Muse. De esta manera, los equipos de Oscar Robertson tuvieron casi 13 posesiones más por juego. Eso significa más tiros realizados y fallados, lo que genera más asistencias y rebotes. Además, Russ también quebró el récord de Big O con 100 partidos menos jugados en la NBA.

Russell Westbrook logró un nuevo hito para su grandiosa carrera (Brett Davis-USA TODAY Sports)

Otro de los datos que marca la gran temporada de Westbrook, clave para que Washington siga con esperanzas de clasificarse al play in de la Conferencia del Este, es que terminará la campaña promediando un triple doble por cuarta vez en su carrera. Al día de hoy, el ex jugador de UCLA en el básquet universitario promedia 22 puntos, 11.6 rebotes (6° mejor de la liga) y 11.6 asistencias para ocupar el primer puesto en esta estadística.

A pesar de la derrota, los Wizards están con marca de 32 victorias y 37 derrotas y se ubican en la posición 10 del Este. A falta de tres encuentros para el cierre de la temporada regular, Washington debería perder todos sus juegos y los Chicago Bulls ganaron sus partidos para no clasificar a la instancia previa de los playoffs en la NBA.

