Cuáles son las armas que Saunders usará para vencer a Saúl “Canelo” Álvarez, de acuerdo con Jorge Eduardo Sánchez

Canelo tratará de unificar el título de las 168 libras frente al peleador británico Billy Joe Saunders, quien es un peleador experimentado, fue medallista olímpico y campeón mundial en dos divisiones diferentes.

Jorge Eduardo Sánchez, afirma que Saunders tiene una personalidad un tanto pesada debajo del ring y sus estrategias de provocar al rival han quedado más que claras. No obstante, dentro del ring es un buen pelador. “Su tarea es sacar de quicio al rival y termina ganando normalmente, es un peleador invicto”, destacó Sánchez.

Todo esta listo para el encuentro entre Canelo y Saunders en la casa de los Cowboys Mandatory (Foto:Jerome Miron/ REUTERS)

Sin embargo, el experto declaró que aún es incierto si sus capacidades serán suficientes para hacerle daño al mexicano, quien muchos consideran el mejor peleador del mundo actualmente. Canelo ha ganado títulos en cuatro divisiones y domina varios estilos, principalmente hacia atrás lo que impide que sea golpeado. Álvarez pasa por el mejor momento de su carrera.

Por su parte Saunders “es zurdo y muy defensivo”. Asimismo, Sánchez cree que no será una pelea muy espectacular y quizá pase por momentos desagradables. Aunque no ve a Saunders ganando, asegura que el triunfo de Canelo no podrá ser por knockout sino lo más probable es que lo haga por decisión unánime.

