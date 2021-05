Canelo Álvarez y lo que se sabe sobre su boda con Fernanda Gómez

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez planean casarse en los próximos días (Foto: Instagram / @fernandagmtz)

El año 2020 ha sido uno de los más difíciles en la vida de Saúl “Canelo” Álvarez. Tras el anuncio de la pandemia por el contagio del virus SARS-CoV-2, el pugilista no pudo subir al ring más que en una ocasión. Debido a ello, para este 2021, se planteó uno de los objetivos más ambiciosos en su trayectoria profesional. Sin embargo, su vida personal también podría tener un acontecimiento relevante, pues muy pronto se casará con Fernanda Gómez, su actual pareja.

De acuerdo con una publicación en el perfil de Instagram de chamonic3, quien cuenta con más de 45 mil seguidores, el mejor libra por libra del mundo contraerá nupcias con la madre de su tercera hija una semana después de su pleito contra Billy Joe Saunders. En ese sentido, el usuario especializado en filtrar información acerca de personajes mediáticos, afirmó que:

“Canelo listo para su pelea el próximo 8 de mayo en Texas y después alistarse para su bodorrio… Ojalá no lo golpeen mucho en su cara para que esté más presentable el 15 de mayo, si es que no han cambiado de fecha”.

El usuario de Instagram afirmó que la fecha de la boda sería el sábado 15 de mayo (Foto: Captura de pantalla Instagram / @chamonic3)

Adjunto al texto, hay un video con más de 10 mil reproducciones donde se escucha una invitación en voz Saúl Álvarez para que el público no se pierda su siguiente combate en Arlington, Texas. Después del fragmento, se le observa en compañía de su equipo, mientras son sometidos a la prueba de antígeno para la detección del nuevo coronavirus. Finalmente, se ve una felicitación a su hija mayor Emily por haber ganado una competencia ecuestre.

El boxeador mexicano tendría alrededor de siete días para reponerse de su combate y llegar al altar para formalizar su relación con la madre de la pequeña María Fernanda. De esa forma, pondría fin a las especulaciones que hace ya varios meses comenzaron a difundirse en el programa de El Gordo y La Flaca, donde se aseguró que la ceremonia de unión entre la pareja se realizaría en febrero de 2021.

Aunque el mexicano ha sabido mantener su vida personal alejada del foco público, se sabe que la relación entre Álvarez y Gómez no es nueva. Incluso, habrían experimentado ya una ruptura, pues la primera parte de la historia entre el atleta y la modelo tapatía finalizó durante la primavera del año 2017.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

En ese momento, Saúl Álvarez comenzó una relación sentimental con Shannon de Lima, también modelo aunque originaria de Colombia. Mientras tanto, Fernanda Gómez anunció su embarazo y, en diciembre, dio a luz a su hija, aunque no dio a conocer la identidad de su progenitor. Por su parte, la relación entre Canelo y su entonces pareja finalizó en octubre. Dos años después, la tapatía confirmó el regreso del púgil a su vida por medio de sus redes sociales. Desde entonces han permanecido juntos.

No obstante, no sería la única sorpresa que Álvarez tiene preparada para los próximos días. En el mismo perfil de Instagram trascendió que el deportista habría invitado a Ángela Aguilar para hacer una presentación especial en la función del 8 de mayo. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por la organización del evento.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez se ha planteado el objetivo de unificar los títulos de su categoría (Foto: Ed Mulholland/EFE)

El próximo sábado, Canelo deberá superar uno de los episodios más importantes, tanto del año como de su carrera. Busca despojar a Billy Joe Saunders del cinturón otorgado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). De esa forma, podrá unificarlos con los que ya cuenta y que son avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría de peso supermediano.

Sólo entonces podría pactar una pelea más contra Caleb Plant, quien ostenta la fajilla de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para vencerlo y consolidarse como el monarca de la división.

