Saúl “Canelo” Álvarez dedicará su pelea a las víctimas de línea 12 del metro: “va para todos ustedes”

Saúl "Canelo" Álvarez también se unió a los mensajes de solidaridad por el accidente en la línea 12 (Foto: EFE/Ed Mulholland/Matchroom)

El derrumbe del Metro Olivos de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México generó un gran impacto en los habitantes del país entero. Pues el colapso de la ballena del tramo elevado dejó marcada la memoria de los usuarios de este transporte y de las familias que perdieron a un familiar.

Las autoridades capitalinas reportaron la muerte de 25 personas, ante esta situación distintos sectores sociales y organismos internacionales mandaron sus condolencias a los fallecidos, quien no se quedó atrás y también se unió a los mensajes de solidaridad fue el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

El púgil tapatío detalló que su próxima pelea del sábado 8 de mayo contra Billy Joe Saunders irá con dedicatoria especial dirigida a la memoria de las víctimas del incidente de la línea dorada, así lo detalló para el programa ESPN KNOCKOUT.

El peleador mexicano reiteró su apoyo a los afectados y de ganar el combate, celebraría en memoria de los fallecidos (Foto: Instagram/Canelo)

Mandó sus condolencias y afirmó que el combate en el AT&T Stadium será para todas las víctimas mortales del fatídico accidente:

“Nada más para mandarle mi más sentido pésame a todas las víctimas de lo que pasó en el metro de la Ciudad de México y a todas las familias que les pasó esto; a sus familiares mi más sentido pésame, les mando un abrazo, va para todos ustedes”.

El peleador mexicano reiteró su apoyo a los afectados y de ganar el combate, celebraría en memoria de los fallecidos. En el ring de Texas, Canelo buscará unificar sus títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La fecha que eligió para el combate fue pensado en la cercanía con la celebración del 5 de mayo, pues en Estados Unidos se considera una fiesta mexicana en grande, ahora se agregará este nuevo elemento para resaltar la importancia de México para Álvarez.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

A pocos días de que se realice el gran combate estelar, surgieron distintas polémicas ya que el boxeador británico estuvo a punto de irse y cancelar el evento. Argumentó que el tamaño del ring estaba pensado para beneficiar al Canelo.

Tras largas conversaciones con los organizadores de la pelea, y la búsqueda de las clausulas del contrato para la disputa del cinturón de los supermediano, llegaron a lo que parecía un acuerdo de continuar con la pelea.

Sin embargo, para la primera presentación de los peleadores, Saunders no acudió al primer “Cara a cara” y dejó “plantado” al mexicano. Por lo que volvió la intriga sobre el destino que tendrá el espectáculo.

“A mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre. No nada más esa excusa han tenido, han tenido muchas excusas. Entonces ya sabemos y lo importante es que yo estoy enfocado en ganar sea como sea”, dijo Álvarez en la sala de conferencias del AT&T Stadium.

"A mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre", confesó Álvarez (Foto: EFE/EPA/ED MULHOLLAND)

Eddy Reynoso, reconocido entrenador de boxeadores, comentó que las actitudes del peleador británico no son preocupantes pues afirmó que han superado todo tipo de dificultades con otros rivales: “Hemos enfrentado a todo tipo de rivales, de estilos, de pruebas, hemos salido adelante y estas cosas para nosotros no significan nada”.

El pasado 4 de mayo el originario de Jalisco confesó que no tiene ningún inconveniente sobre el tamaño del ring, no le importa si es más grande ya que el afirmó estar preparado.

En los últimos días, los ánimos fuera del ring se fueron calentando pues Saunders ha lanzado críticas contundentes en contra de su rival, pues llegó a decir que la victoria para Saúl Álvarez ya podría estar arreglada. Pero para Canelo se tratan de “escusas” para distraer la atención.

Con información de ESPN

