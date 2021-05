“Tengo un gran cariño a Pumas”: hermano de Santiago Solari dividido por el clásico vs América

El hermano de Santiago Solari, Esteban Solari, jugó en Pumas de 2007 a 2008 (Foto: AFP PHOTO / JACK GUEZ)

Por un lado, Esteban Solari desea que Pumas consiga el milagro de avanzar al repechaje y, por el otro, siempre va a desear el bien para su hermano Santiago, de quien elogia el gran trabajo que ha hecho con las América.

“Para mí fue una etapa de mi carrera como futbolista que me marcó y que me conectó sinceramente con la afición, con las cosas que me sucedieron en mi vida y por eso se creó ese vínculo. La verdad que lo disfruto y a la vez trato de estar siempre en contacto con el equipo, de saber cómo le va, porque sinceramente tengo un gran cariño a Pumas”, expresó a ESPN en entrevista desde Rosario Esteban Solari, auxiliar técnico de la Selección Argentina que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Por este motivo, dejó ver su sentir acerca del duelo entre Pumas y América, el primer con su hermano en el banquillo de las Águilas.

“A veces es difícil de entender para el aficionado y para el fanático del futbol. Nosotros somos una familia que estamos en el futbol desde toda la vida, desde muy chicos, a mí me tocó ir a ver a mi padre dirigir a Estudiantes de la Plata y Gimnasia de la Plata, trabajar en Newell’s (Old Boys) y (Rosario) Central, trabajar en cinco clubes distintos en México e hinchar siempre para los clubes donde estaba él”.

Esteban Solari, hermano de Santiago, fue futbolista, estuvo en Pumas y se convirtió en entrenador de las divisiones inferiores en Argentina (Foto: Twitter/@Argentina)

“Como jugadores nos pasa lo mismo, son lazos de sangre y uno siempre quiere que le vaya bien a ese padre y a ese hermano porque yo sé el trabajo de todo lo que él hace, del profesionalismo y, por otro lado, están los sentimientos y las pasiones, que son las pasiones que lleva uno, el futbol va de esto también, de pasiones, y yo tengo una relación con Pumas que trascendió la relación normal de un futbolista con un equipo, la relación profesional, y es un club al que quiero que le vaya bien y de hecho quiero que clasifique a la Liguilla”, agregó.

Al respecto de qué equipo quiere que gane, manifestó que desea ver a Pumas en Liguilla pero desea lo mejor para su hermano.

“Voy con Pumas, obviamente quiero que clasifique a la Liguilla y luego Pumas en la Liguilla puede ser, digamos, un equipo muy peligroso. Pero a la vez siempre quiero que le vaya muy bien a mi hermano, estoy muy contento con el trabajo que está haciendo ahí en América, creo que está de a poco dejando su impronta y ojalá que le vaya también muy bien a mi hermano cuando le toque competir en la Liguilla”, apuntó.

Santiago Solari acumula 13 victorias, 3 empates y 3 derrotas en su gestión al mando del Club América sobre la cancha (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Solari apenas jugó un año en Pumas, los torneos de Apertura 2007 y Clausura 2008, antes de ser vendido al Almería, entonces dirigido por Hugo Sánchez, pero ese breve paso por el Club Universidad le valió el cariño y agradecimiento muchos años después de los seguidores felinos por su entrega y, sobre todo, por enamorar a la afición con 25 goles marcados en 40 partidos, incluyendo Liga y Liguilla.

El “Tano” sabe que Pumas ya no depende de sí mismo para avanzar a la Liguilla, pero también admite que por su ADN, el cuadro universitario no bajará los brazos hasta el final.

“Sí, lo sé. Yo sigo el futbol mexicano porque es un futbol que para mí es muy atractivo, hay muchos jugadores argentinos jugando allí y en mi rol de seleccionador adjunto me toca seguir a muchísimos jugadores”, dijo.

“Y sé que teníamos que ganarle a Puebla el fin de semana para tener más posibilidades, pero nosotros sabemos que siempre se lucha hasta el final, es una filosofía que tenemos, así que vamos a darlo todo y ojalá podamos clasificar porque la Liguilla todos sabemos que es un torneo que luego Pumas se hace siempre fuerte”, concluyó.

