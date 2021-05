El mensaje de Ricardo Gareca que rompe la ilusión de Santiago Ormeño para la Copa América

Santiago Ormeño terminó como el cuarto máximo goleador del torneo Guard1anes 2021 (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana de Fútbol platicó con ESPN sobre la pre-convocatoria de Santiago Ormeño para la Copa América. El técnico argentino dejó en claro que aunque el delantero mexico-peruano aparece en un listado de jugadores para el torneo regional, eso no significa que aparecerá en la plantilla oficial para la competencia.

“El hecho de incluirlo en la lista no significa que de pronto uno lo vaya a convocar. Simplemente son muchachos que tienen posibilidades para estar en una lista, queremos realmente comunicar, no generar falsas expectativas y nada por el estilo, simplemente que él sepa que lo estamos siguiendo y que es jugador de nuestra agrado para militar en la Selección” comentó el técnico de Perú.

El ‘Tigre’ reveló que no ha tenido aún una comunicación con Ormeño para platicar sobre el proyecto de Perú y la posibilidad de que su nombre aparezca en la lista final, copción que dependerá del momento que tengan los otros delanteros del equipo inca.

Video: ESPN

“Aún no he hablado con Ormeño, no he tenido diálogo con él. Simplemente tener la posibilidad de contar con un jugador peruano que está habilitado para la selección. No por tenerlo en cuenta en una selección uno cree que merece ser llamado o tiene que ser llamado. Me ha pasado que he dejado de convocar jugadores y luego vuelven. Cómo ves me parece que es una constante el tema de de la selección, uno los analiza, los ve jugar. Aparte de eso uno tiene que analizar si aquellos jugadores que están en la posición de Ormeño han bajado el rendimiento o han dejado de tener la trascendencia que tenían en su momento. Hay un montón de factores que uno tiene que contemplar para convocar un jugador”, señaló Gareca.

El nombre de Santiago Ormeño comenzó a sonar justamente cuando Juan Reynoso dirigió al delantero en la Liga Mx, sin embargo más allá de la buena comunicación que Gareca tiene con su colega, actual técnico del Cruz Azul, el perfil del jugador de La Franja es agradable a los ojos del técnico argentino.

“Ormeño tiene una característica muy particular, muy de él. Es de los delanteros que no abundan demasiado en los equipos, netamente de área. Es un jugador importante que sostiene, que preocupa y la ubicación es su fuerte, es un delantero peligroso. Me parece que lo que tiene que hacer es estar tranquilo por sobre todas las cosas, confiar en sus posibilidades. Yo creo que esto son buenas posibilidades para los jugadores cuando se les tiene en cuenta en una selección”. concluyó

