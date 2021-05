Cuáles son los secretos de Alfredo Talavera para mantener su nivel en la cancha

El portero Alfredo Talavera de la UNAM tiene 38 años de edad y aún pretende continuar en las canchas (Foto: EFE/David Martínez Pelcastre)

Con 38 años y el buen nivel que tiene bajo los tres postes, Alfredo Talavera, portero de Pumas, se consagró como una de las figuras del plantel auriazul por segunda campaña consecutiva. A falta del partido ante América con el que concluye la fase regular del Guard1anes 2021, el buen momento de “Tala” se vislumbra más allá del Mundial Qatar 2022, el cual tiene como meta.

Con su experiencia, promete ser uno de los arqueros más longevos en la historia de la Liga MX y Andrés Lillini, director técnico de los felinos, tiene claro cómo qué histórico guardameta será.

“Va a ser como (Gianluigi) Buffon, acuérdense de mí, lo dije el año pasado. Tiene una larga vida deportiva porque le dedica mucho a su profesión. Se cuida en exceso. Esa gente tiene una larga vida. Son las 7 de la mañana y ya está en las pesas. Yo llego a las 7 y ya está haciendo pesas”, dijo el timonel en exclusiva a ESPN Digital.

Talavera dejó Toluca por Pumas para el Guard1anes 2020 (Foto: Captura de pantalla/Pumas MX)

Talavera dejó Toluca por Pumas para el Guard1anes 2020 y cayó con el pie derecho. “Yo creo que en Pumas logró un protagonismo donde pudo desarrollar su talento. El año pasado fue increíble y nos pasó algo raro porque teníamos dos arqueros de grandísimo nivel. Nosotros suplimos en la lesión de Tala con Julio (González) y fue maravilloso. Esa competencia los mantiene bien”, señaló el técnico argentino.

La relación que tienen Talavera y Lillini va más allá del campo. Raya, incluso, en lo paternal, pues el timonel lo ve como un hijo, como alguien de su familia.

“A ‘Tala’ me gustaría traérmelo a mi casa, que se quede toda la vida”, confesó el técnico de Pumas.

“Mi relación con Tala no es tanto de entrenador-jugador, sino más de que hay ciertas cosas que, a esa edad, cuando miro al jugador y le digo,’ Tala, me responde, sí profe, ya sé'. ‘Tala, ¿me ayudas con esto? Sí, profe, lo soluciono’. Se anticipa, es esa relación. Además de ser el mejor arquero de México, me ayuda a solucionar problemas”, admitió.

Sobre su futuro después del futbol, Lillini no tiene claro qué es lo que quiere hacer Talavera, quien promete ir por la marca que tiene Óscar Pérez de atajar hasta los 46 años, pero compartió que el arquero mostró interés sobre cursos de análisis de video, mismo que pagó Lillini.

La relación que tienen Talavera y Lillini va más allá del campo (Foto: EFE/Francisco Guasco)

“Hace poco le hice hacer un curso en España de análisis de video”, resaltó Lillini. “Yo lo hice, me gustó y lo hicimos todos los técnicos de básicas. El club nos pagó ante una petición mía y le dije, mira, loco, esto está bueno para entender el juego y me dijo, sí, me lo echo”, agregó el sudamericano.

Incluso, compartió que debido a la preparación del curso, ahora Talavera tiene otra visión de lo que es el futbol analiza desde la portería mejoras para el equipo y debate las ideas del técnico siempre para bien.

“El otro día estaba presentando el trabajo final y renegando con unas cosas y le dije, si quieres que te ayude te voy a cobrar lo que te pagué del curso (risas)”, confesó el técnico.

La guía hacia el éxito

Tras la comparación que Lillini hizo con “Buffon”, ESPN Digital supo que “Tala” tiene como referente al italiano y es los jugadores que admira, además que pudo conocer la estricta disciplina que el guardameta de 38 años lleva cada día, dentro y fuera del club, puesto que se cuida en cada momento del día.

Alfredo Talavera mantiene una alimentación balanceada para mantenerse en forma (Foto: Pumas/ Cuartoscuro)

“Un día normal en la vida de Talavera empieza a las 6 de la mañana. A las 7 está en el club para hacer gimnasio y, posteriormente, el entrenamiento con el equipo. Siempre se queda a estirar con ligas y balón. En la alimentación, lleva más de cinco años sin comer lácteos, pan, pastas, gluten, azúcar y comida chatarra. No toma y no fuma. Consume proteína, grasas buenas y verduras”.

“Como extra y para un buen estado mental medita, visualiza sus objetivos y descansa de manera óptima, además que lee y ve documentales de gente ordinaria que se hizo extraordinaria”.

“Es un profesional dentro y fuera de la cancha. Siempre cuida la alimentación, se levanta temprano, para entrenar es el primero en llegar y el último en irse. No toma alcohol ni refresco. Duerme temprano y se levanta temprano, eso lo ha hecho rendir a esta edad y eso hace que se vea más joven”, compartieron Alejandro García y Santiago Arbide, representantes del guardameta dos veces mundialista.

